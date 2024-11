Dopo il pareggio in Champions League contro l'Aston Villa, la Juventus si rituffa in campionato per avvicinarsi alle prime posizioni della classifica. Domenica 1° dicembre alle ore 20:45 la formazione bianconera sarà di scena allo Stadio Via Del Mare contro il Lecce del neo tecnico Giampaolo, reduce dal successo esterno col Venezia. Motta dovrà fare a meno di McKennie e Savona: in difesa potrebbe subentrare Danilo, mentre in attacco si punta sul possibile rientro di Vlahovic.

Juve, 4-2-3-1 per Motta: possibile convocazione per Vlahovic, conferma per Locatelli

Il mister bianconero è pronto a confermare il 4-2-3-1 di questo inizio di stagione ma deve fare i conti con l'ennesimo infortunio muscolare. Questa volta a fermarsi sono sia Savona che McKennie, entrambi indisponibili per la sfida di lunedì. Per questo davanti a Di Gregorio, retroguardia a quattro composta da Cambiaso, Kalulu, Gatti e Danilo che dovrebbe ritornare titolare dopo la sfida contro l'Inter.

A centrocampo spazio al tandem formato da Thuram e Locatelli, tra i migliori della sfida contro la formazione di Emery. Ancora panchina per Fagioli che potrebbe subentrare a partita in corso. In attacco, Motta spera di recuperare Dusan Vlahovic che dopo aver saltato le sfide contro Milan e Aston Villa potrebbe far parte della lista dei convocati.

Molto dipenderà dalle sensazioni del numero nove che verrà valutato fino a ridosso della partita. In attacco si profila la conferma di Weah come centravanti, supportato dal trio di trequartisti composto da Conceicao, Koopmeiners e Yildiz.

4-3-3 per Lecce: fari puntati su Dorgu

Il Lecce arriva dalla vittoria contro il Venezia che ha permesso alla formazione di Giampaolo di conquistare tre punti fondamentali in uno scontro per la salvezza.

Per quanto concerne il possibile sistema di gioco i padroni di casa dovrebbero schierarsi con il 4-3-3 della prima uscita. Riflettori accesi su Patrick Dorgu, l’esterno danese classe 2004 che ha deciso la sfida contro il Venezia ed è finito nel mirino della Juventus. Dorgu dovrebbe completare il tridente d’attacco insieme a Rebic e Krstovic.

A centrocampo spazio a Rafia, Coulibaly e Ramadani nel ruolo di play davanti alla difesa, mentre la retroguardia sarà guidata da capitan Baschirotto. In porta confermatissimo Falcone dopo le ultime ottime prestazioni in campionato.

Formazioni e statistiche

Ruolino di marcia favorevole per la Juventus che ha ottenuto dieci successi nelle ultime undici sfide disputatesi al Via Del Mare. Nella passata stagione la formazione guidata all'epoca da Massimiliano Allegri s'impose con un secco 3-0 grazie alla rete di Bremer e alla doppietta di Vlahovic.

Lecce(4-3-3): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Rebic.

Juventus(4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Weah.