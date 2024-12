Nelle scorse ore il giornalista sportivo Graziano Campi ha scritto un messaggio sul proprio account X dedicato ad Andrea Agnelli, confessando di non biasimare l'ex presidente della Juventus di aver comprato all'epoca Cristiano Ronaldo o di aver tentato di costituire la Superlega. Secondo Campi invece il problema di Agnelli fu la presunzione e non l'ambizione, quella che starebbe mancando a John Elkann, CEO della Exor.

Campi: 'Non rinfaccio ad Agnelli l'ambizione di aver preso Cristiano Ronaldo e la Superlega'

Il giornalista Graziano Campi ha scritto un messaggio sul proprio account X dedicato all'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli ed al dualismo con l'attuale amministratore delegato di Exor John Elkann: "Non gli rinfaccio l'ambizione.

Ronaldo e Superlega erano due operazioni che i grandi imprenditori fanno bene a rischiare. Però se ha fallito è perché ha avuto presunzione e la presunzione è semplicemente ambizione senza risorse. L'ambizione con risorse è successo. Al contrario, Elkann ha risorse senza ambizione. Le risorse senza ambizione sono spreco".

Campi si è poi focalizzato sulla sconfitta incassata per 2-1 dal Milan di Paulo Fonseca nell'anticipo serale del venerdì contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini: "Io non farei il processo al Milan per la sconfitta con l'Atalanta. I bergamaschi sono un gradino più su come rosa e convinzione. Sono da scudetto, mentre il Milan non lo è. Il Milan è da quarto posto, come programmato dalla società".

Il giornalista si è poi spostato sull'altra formazione di Milano, l'Inter, e sulla presunta simulazione che avrebbe effettuato Lautaro Martinez: "Rigore inesistente sul 3-1. Lautaro è da ammonire per simulazione e per slealtà sportiva, perché sa benissimo che non è stato fatto fallo. Ma in Italia ammoniscono solo le ali destre della Juventus per simulazione".

Campi restando in tema Inter ha infine dato una sua lettura su quale sarebbe la sostanziale differenza fra la formazione nerazzurra e la Juventus: "È semplice: chi gioca con la Juve punta a fare il colpaccio, chi gioca contro l'Inter spera di pareggiare. Le grandi squadre si costruiscono anche a livello mentale. Quando sminuisci i tuoi obiettivi, dai forza ai tuoi rivali e ti indebolisci".

Juventus, i tifosi rispondono a Campi: 'La società fallita per colpa del Covid non per Cristiano Ronaldo'

Le parole scritte da Campi, specie quelle su Agnelli, hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi: "La Juve è fallita per colpa del Covid. Senza di esso, avrebbe massimizzato l’operazione marketing CR7. E te lo dico io che Andrea Agnelli non l’ha più sopportato dal 2019 con scelte senza senso", sostiene un utente su X.

Un altro invece aggiunge: "Rischi che sono costati un miliardo di euro complessivamente e quattro anni di bocca asciutta".