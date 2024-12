Nelle scorse ore il giornalista Luca Momblano ha rivelato a Juventibus come dalla Premier League sarebbero arrivate due offerte alla Juventus per Weston McKennie che dopo essere finito fuori rosa in estate è stato reintegrato offrendo un buon contributo alla causa di Thiago Motta.

Momblano ha poi parlato di quello che potrebbe essere il futuro di Fagioli e di Danilo.

Juventus, Momblano: 'Alla Continassa sono arrivate due offerte dalla Premier League per McKennie'

Il giornalista Luca Momblano è intervenuto come di consueto ai microfoni della trasmissione Twitch Juventibus ed ha rivelato un'indiscrezione di calciomercato che potrebbe portare fuori dal club bianconero un centrocampista: "Alla Continassa sono arrivate due offerte dalla Premier League per McKennie e non parliamo ne dell'Aston Villa ne del West Ham.

La cosa curiosa è che quest'estate l'americano non si trasferì in Inghilterra non dico per un capriccio ma per un vezzo finale del calciatore che fece saltare l'operazione e lo portò a finire fuori rosa per alcune settimane. C'era però l'esplorativa del suo entourage sulla Premier e sulla Bundesliga mentre adesso mi risulta che queste avance nei confronti di McKennie siano inaspettate. Il calciatore sarebbe onorato di questo interessamento ma le due squadre che lo hanno cercato non giocano in Champions perciò a mio avviso il mediano può restare alla Juve".

Momblano si è poi focalizzato su un altro tema caldo alla Juventus, quello inerente Fagioli: "Da quello che mi dicono sta scemando la possibilità che si trasferisca a Marsiglia.

Motta non ha assolutamente messo una croce sopra il giovane centrocampista e chi dice che la cessione del classe 2001 sarebbe appoggiata dal tecnico italo brasiliano afferma il falso. Thiago infatti vorrebbe provare a far svoltare Fagioli innanzitutto dal punto di vista piscologico, prima che quello tecnico. Il fattore testa nel calciatore c'é e non a caso il suo staff sta lavorando per portarlo fuori dall'Italia".

Su Danilo il giornalista ha infine sottolineato: "Il difensore brasiliano ha subito un declassamento e forse proprio per questo è più lui a spingere per eventuali offerte che potrebbero arrivargli piuttosto che Motta. La Juve è disponibile a cederlo ma se partisse il club dovrebbe prendere un altro difensore nel mercato di gennaio".

Juve, i tifosi rispondono a Momblano: 'McKennie va rinnovato perchè duttile'

Le parole di Momblano hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus: "McKennie va rinnovato, perché alla fine prende 2.5 milioni di euro se gli dai anche 3/3,5 va benissimo perché è sempre presente ed è molto duttile" scrive un utente su Youtube. Un altro poi si concentra sul tema Fagioli/Danilo: "Saremmo dei pazzi con una rosa così corta e con così pochi soldi per fare mercato a spingere fuori due calciatori che possono tranquillamente dare un contributo. Sarei certamente perplesso".