Il Crotone cerca di ripartire dopo la recente sconfitta arrivata casalinga (2-3) contro la Casertana. La sfida contro i campani, valida per la 18ª giornata di Serie C, è stata l'ultima gara del 2024 disputata all'Ezio Scida, oltre che l'ultima con la presenza del settore Tribuna Coperta. Questo settore, ampliato con strutture amovibili in occasione della promozione del club in Serie A nel 2016, sarà smantellato per consentire gli scavi del progetto Antica Kroton, finalizzato a riportare alla luce reperti legati alla storia della città, un tempo patria di Pitagora, Milone e Alcmeone.

Iniziati i lavori di smontaggio della Tribuna

Nelle ultime ore, sono iniziati i lavori di smontaggio delle sedute poste nel settore Tribuna Coperta. In particolare, si procederà con la rimozione della Tribuna Coperta Alta con l'annessa copertura. Rimarrà, invece, presente la parte bassa, usata dai tifosi in questa stagione. Si valuterà anche alla realizzazione di una nuova copertura, meno invasiva. Le operazioni saranno condotte nel mese di dicembre, anche per via di due gare in successione in trasferta del Crotone (contro Turris e Team Altamura). I lavori dovrebbero essere completati a gennaio, con il Crotone che tornerà a giocare all'Ezio Scida il 4 gennaio contro la Cavese.

Crotone, stadio con capienza ridotta

Con lo smontaggio della Tribuna Coperta, la capienza dell'Ezio Scida sarà ridotta. Dagli attuali 16.000 posti si passerà a circa 12.000 posti. Non sarà smontata la Curva Sud Alta, realizzata sempre in occasione della promozione in Serie A del Crotone nel 2016, con il settore che rimane però chiuso al pubblico.

Dalla corsa contro il tempo per realizzare i nuovi settori alla nuova corsa per smantellare la Tribuna Coperta Alta e lasciare spazio ai lavori di Antica Kroton. In tutto questo, la città saluterà l'arco della copertura che è stato visibile per otto anni e che ha caratterizzato il panorama in centro città.

Crotone, si torna in campo contro la Turris

La stagione regolamentare proseguirà con la gara di Torre del Greco tra Turris e Crotone. La sfida, però, potrebbe cambiare data e orario. Dall'iniziale domenica 15 dicembre alle ore 12:30, si potrebbe passare a un anticipo al sabato pomeriggio. Si tratta solamente di voci legate ad alcuni problemi tecnici e organizzativi emersi da Torre del Greco e per i quali potrebbero arrivare conferme o smentite nelle prossime ore. Il Crotone di Emilio Longo affronterà la Turris in piena crisi economica, reduce da una sconfitta che ha interrotto una serie di nove risultati utili consecutivi contro la Casertana. La gara sarà trasmessa in tv dai canali "Calcio" di Sky e in streaming su Now Tv.