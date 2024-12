Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riferite su X dal giornalista Mirko Di Natale, la Juventus avrebbe aggiunto alla lista dei difensori osservati per gennaio quello di Marcos Senesi, stopper argentino attualmente in forza al Bournemouth. Una trattativa non semplice, vista la valutazione da circa 20 milioni del calciatore, ma che potrebbe regalare a Motta un difensore dalle caratteristiche ricercate dal tecnico italo brasiliano.

Juventus, per la difesa torna tra i papabili il nome di Marcos Senesi

Continua la ricerca di un difensore da acquisire per il mese di gennaio da parte della Juventus e tra i profili osservati dal club bianconero ci sarebbe anche quello di Marcos Senesi.

È questa l'indiscrezione di Calciomercato riferita da Mirko Di Natale, giornalista sportivo che sul proprio account X è sceso nel dettaglio della notizia scrivendo: "Contatti recenti tra le parti, con la Juve che si è informata per il difensore argentino (con passaporto italiano). È uno dei profili (come Hancko ed Antonio Silva) su cui la dirigenza sta lavorando e da monitorare in vista per gennaio".

Per Senesi sarebbe dunque un ritorno di fiamma da parte della Juventus che aveva sondato il profilo dell'argentino già ai tempi in cui il calciatore militava nel Feyenoord. Attualmente in forza al Bournemouth e legato da un contratto che scadrà il prossimo 2026, Senesi potrebbe non essere un affare semplice da concludere per Cristiano Giuntoli, in quanto il classe '97 fa parte a tutti gli effetti dell'undici titolare schierato settimanalmente da Andoni Iraola, tecnico delle "Cherries".

Inoltre la valutazione del difensore da argentino si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, una cifra non indifferente di cui la Juventus potrebbe disporre unicamente se cedesse prima un calciatore della propria rosa. Sottolineato questo dato è altrettanto corretto evidenziare come Senesi rispetto agli altri profili accostati alla Juventus in questi giorni, quali Antonio Silva del Benfica , David Hankco del Feyenoord o Jorell Hato dell'Ajax, sia il profilo potenzialmente più economico in termini di cartellino.

Juventus, come giocherebbe Senesi se arrivasse alla corte di Thiago Motta

Se la Juventus riuscisse davvero ad assicurarsi Marcos Senesi per la sessione di calciomercato invernale andrebbe a regalare a Thiago Motta un difensore dalle caratteristiche molto vicine a quelle richieste dal tecnico italiano brasiliano. Di piede sinistro, abile nell'impostazione dal basso e con una velocità di base più che discreta, Senesi potrebbe potenzialmente assolvere i compiti che ricopriva Riccardo Calafiori nel Bologna della scorsa stagione.