La Juventus avrebbe fissato in almeno 40 milioni di euro il prezzo del cartellino Dusan Vlahovic.

Se le parti non rinnoveranno l'accordo in scadenza nel 2026, il serbo lascerà Torino: difficile che il divorzio si consumi a gennaio, molto più probabile un addio in estate quando la Juventus avrà tutto il tempo per prelevare il sostituto.

Sull'ex Fiorentina ci sarebbero soprattutto Chelsea, Arsenal e Barcellona: una possibile asta potrebbe anche far lievitare il prezzo oltre la cifra minima richiesta dai bianconeri.

L’interesse delle big europee per Vlahovic

Almeno 40 milioni di euro è dunque la richiesta che il club formulerà a chiunque bussi alla porta per chiedere informazioni su Vlahovic.

Dietro all'interesse di Chelsea, Arsenal e Barcellona ci sarebbero due aspetti: uno tecnico ed uno economico. In primo luogo, nonostante il serbo sia il miglior marcatore della squadra, il feeling con Thiago Motta non sembra mai essersi per davvero acceso, in secondo luogo l'entourage non sembra disposto ad accettare il rinnovo al ribasso proposto dalla Juventus (9 milioni l'anno per altri due anni). Da qui le possibilità più che concrete che i bianconeri aprano ad un addio.

Arsenal, Vlahovic è l'alternativa a Sesko

L'Arsenal ha inizio a vagliare il mercato degli attaccanti per via dell'infortunio occorso a Gabriel Jesus: il preferito di Arteta però, che non ha mai nascosto come i Gunners siano in cerca di un centravanti, sarebbe Benjamin Sesko del Lipsia che ha un costo tra 50 e 60 milioni di euro.

Solo nel caso in cui gli inglesi non dovessero arrivare allo sloveno partirebbe l'assalto al bianconero ex Fiorentina. I Gunners avrebbero bisogno subito di un innesto ma l'impressione è che entrambi i candidati siano prelevabili più in estate, quando i club avranno più tempo per rimpiazzarli.

Discorso simile per il Barcellona, il cui primo obiettivo per il reparto avanzato sarebbe Jonathan David del Lille: il centravanti canadese dovrebbe liberarsi a zero e sarebbe dunque prelevabile senza esborso economico, solo se l'affare dovesse sfumare i blaugrana potrebbero prendere in considerazione la candidatura di Vlahovic.

Kolo Muani ufficiale a giorni

Venendo alla più stretta attualità, proprio Vlahovic avrà presto un nuovo compagno di reparto.

Ha già svolto le visite mediche da giorni e si è già allenato coi compagni: lui è Randal Kolo Muani, arrivato la scorsa settimana dal PSG.

Nel pre partita di Juventus vs Milan, lo stesso Cristiano Giuntoli ha confermato che l'affare verrà ufficializzato in settimana: dopo Thiago Motta avrà a disposizione il suo rinforzo d'attacco.