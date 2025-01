Penultima sfida di Champions League che vede in campo il Milan e il Girona. Fischio d'inizio alle 21 di mercoledì 22 gennaio. Dopo sette gare il Milan, con 12 punti conquistati, punta alla qualificazione diretta entrando tra le prime 8. Gli avversari spagnoli del Girona invece hanno guadagnato solo tre punti, frutto di una sola vittoria contro lo Slovan Bratislava e di cinque sconfitte.

Il Milan ha bisogno di tornare alla vittoria, in primis per la classifica, ma anche per invertire la rotta che ha portato alla sconfitta contro la Juventus. Dopo l'esordio scoppiettante dell'era Conceicao che ha portato il Milan a vincere la Supercoppa Italiana.

Nelle tre partite di campionato successive il Milan ha trovato un pareggio, una vittoria e una sconfitta.

A complicare la situazione per il Milan ci sono ancora numerosi infortuni. Nonostante la disponibilità, Christian Pulisic non sarà sicuramente titolare [VIDEO]. L'americano è il miglior riferimento offensivo per il Milan. Il tecnico ha dichiarato in conferenza stampa che non vuole rischiare il suo numero 11 per paura di un nuovo infortunio. Tra gli assenti ci sarà anche Fikayo Tomori. L'inglese, al centro delle voci di calciomercato che lo vedono accasarsi con la Juventus, devo scontare un turno di squalifica per somma di ammonizioni. Tra i convocati però ritorna Noah Okafor. Lo svizzero, dopo esser volato a Lipsia, è dovuto rientrare a Milan per il mancato trasferimento con il Red Bull.

In campo il Milan dovrebbe scendere in campo con la stessa formazione che ha giocato a Torino, ma con solamente due cambi. Milke Maignan a difendere i pali della porta del Milan. Difesa confermata in blocco, ma vista l'assenza di Tomori e di Malick Thiaw, sarà il turno di Matteo Gabbia che dovrebbe far coppia con Strahinja Pavlovic.

A completare la difesa agirà sulla destra Emerson Royal. Per Pavlovic ed Emerson Royal potrebbe essere l'ultima gara a San Siro viste le voci di calcio mercato che vedono i due difensori verso la Turchia. A centrocampo la coppia Ismael Bennacer e Yussuf Fofana dovrebbero esser supportati da Tijani Reijnders che si alternerà nel ruolo di trequartista e di mezzala.

Rafael Leao a sinistra e Yunus Musah a destra saranno a supporto di Alvara Morata che dopo aver scontato la squalifica in campionato, dovrebbe ritornare al centro dell'attacco del Milan.

Sérgio Conceição and Musah's pre-match press conference ahead of #MilanGirona 🗣️



Follow it live on our App 🔛#UCL #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) January 21, 2025

In campionato anche il Girona non viaggia nella parte alta della classifica ed è reduce della sconfitta contro il Siviglia per 2 a 1. Mister Michel dovrebbe presentare una formazione quasi speculare a quella del Milan che si alternerà con un 4-2-3-1 in fase offensiva diventando un 4-5-1 in fase difensiva. In attacco Abel Ruiz e Danjuma si giocano una maglia da titolare.

Gazzaniga in porta di fronte alla difesa a 4 composta con ogni probabilità da Arnau, Frances, Krejci e Blind a sinistra. Romeu e Martin nella zona mediana del campo. Sulla trequarti Tsygankov a destra, Bryan Gil a sinistra ed Herrera centralmente. Dalla panchina Asprilla punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista.

La squadra arbitrale sarà guidata dal tedesco Stieler con i guardalinee Gittelman e Borsch. Il quarto uomo sarà Jollenbeck. Dalla sala VAR agirà Storks con l'assistenza di Dankert.

Milan: l'elenco dei giocatori a disposizione di Conceição per la settima giornata di Champions League

Portieri : Maignan, Sportiello, Torriani.

: Maignan, Sportiello, Torriani. Difensori : Bartesaghi, Calabria, Gabbia, Theo Hernández, Pavlović, E. Royal, Terracciano.

: Bartesaghi, Calabria, Gabbia, Theo Hernández, Pavlović, E. Royal, Terracciano. Centrocampisti : Bennacer, Fofana; Musah, Reijnders, Zeroli.

: Bennacer, Fofana; Musah, Reijnders, Zeroli. Attaccanti: Abraham, Camarda, Leão, Morata, Okafor, Pulisic.

Girona: la lista dei convocati di Michel per la partita di Champions League contro il Milan