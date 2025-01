Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e della costanza con la quale Thiago Motta sceglie di schierare in campo un Teun Koopmeiners sempre tuttavia poco convincente. Pedullà ha poi sottolineato come la Juve avrebbe dovuto investire in maniera diversa i soldi spesi in estate per l'olandese.

Pedullà: 'Koopmeiners? Il posto fisso non deve esistere e quei 60 milioni io li avrei spesi in un'altra maniera'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della Juventus e nello specifico di Teun Koopmeiners ha detto: "Se mi dovessero chiedere se è un buon centrocampista io risponderei di si ma quei 60 milioni io li avrei spesi in un'altra maniera.

Capisco le considerazioni che molti fanno dicendo che la Juve ha speso troppo per lui, però io non lo considero un brocco. Allo stesso tempo dico che qui non siamo nel film di Checco Zalone dove c'è il posto fisso per tutti, perché qui il posto fisso non esiste per nessuno".

Pedullà ha continuato: "Io ritengo che se la qualità di Koopmeiners è quella che si è vista ieri col Brugge [VIDEO] non possa giocare 90 minuti più recupero. Cioè nella rotazione dei cambi sarebbe stato più facile pensare a una sua uscita. Io non sono un allenatore e queste sono solo mie considerazioni, però Koopmeiners è mentalmente bloccato da tutto quello che gli chiedono e che non riesce a dare. Quindi psicologicamente è frenato e basta poco per perderlo ma se ha questo problema, può fare un tempo e poi restare nello spogliatoio.

Credo che farlo giocare 90 minuti più recupero e poi ancora 90 più recupero non faccia bene a Koopmeiners e non faccia bene in generale alla squadra. Poi magari fa gol la prossima a Napoli, ripeto, per me è un centrocampista forte, però il posto fisso lasciamolo al film di Checco Zalone".

Pedullà ha concluso ribadendo: "Io non sono per il posto fisso, non sono per il posto per grazia ricevuta o per il posto che devi mantenere soltanto perché sei costato una tombola, quella la facciamo a Natale".

I tifosi della Juventus rispondono a Pedullà: 'Motta deve stare attento a come parla di Koopmeiners'

Le dichiarazioni di Pedullà su Koopmeiners hanno catturato l'attenzione di una vastissima platea di tifosi della Juventus sul web: "Penso che Motta debba fare attenzione a quello che ha detto ieri, Koopmeiners non si è ancora visto e riceve sempre elogi dal Mister, invece gli attaccanti hanno ricevuto critiche, cosi si spacca lo spogliatoio" sostiene un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Sono assolutamente d’accordo. Avrebbe bisogno di qualche panchina per capire cosa vuole fare da grande e in più proverei Douglas Luis sulla trequarti dato che è l’unico che, palla al piede, alza la testa e guarda in avanti".