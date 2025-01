La Serie C entra nel vivo con una sfida importante tra Crotone e Picerno in programma lunedì 27 gennaio alle ore 20:30. L'incontro si svolgerà allo Stadio Ezio Scida di Crotone e rappresenterà una tappa fondamentale per entrambe le squadre. Il Crotone, attualmente al sesto posto in classifica, cercherà di consolidare la propria posizione per rimanere nella corsa verso i playoff, mentre il Picerno, ottavo in classifica, punterà a fare un passo avanti per agganciare il gruppo delle squadre che lottano per la salvezza e la zona playoff.

Crotone, la classifica impone una vittoria casalinga

Il Crotone arriva a questa partita con una buona posizione in classifica, occupando la sesta posizione con 47 punti frutto di 11 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte. La squadra di mister Longo pur avendo alternato buone prestazioni ad altre meno convincenti, ha dimostrato di saper competere contro le avversarie di alta classifica. Nell’ultima partita, giocata contro il Messina, ha ottenuto una vittoria per 2-0, un risultato che ha rinvigorito l’ambiente e aumentato la fiducia in vista della sfida contro il Picerno. La squadra ha trovato nei suoi giocatori chiave, come Marco Tumminello (autore di 14 gol) e Maxime Giron (con 1818 minuti giocati), i principali punti di riferimento.

Il Crotone dovrà sfruttare il fattore campo per continuare a guadagnare punti importanti, soprattutto considerando che nelle partite casalinghe ha ottenuto 5 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte.

Picerno, tre punti in palio per la zona playoff

Il Picerno arriva alla sfida con il Crotone con un ottavo posto in classifica, avendo totalizzato 33 punti grazie a 8 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte.

La formazione di mister Tomei ha avuto alti e bassi durante la stagione, ma ha saputo ritagliarsi il proprio spazio. L’ultimo risultato, un pareggio 1-1 contro il Catania, ha confermato la solidità della squadra, seppur lontana da quella brillantezza che potrebbe permetterle di puntare ai playoff. In trasferta, il Picerno ha faticato, con soli 2 successi nelle 11 partite disputate, ma la difesa compatta e il buon rendimento di alcuni singoli, come Antonio Energe (6 gol) e Gabriele Pagliai (2058 minuti giocati), sono aspetti da non sottovalutare.

La squadra dovrà cercare di migliorare il bilancio fuori casa e ottenere punti cruciali per mantenere viva la speranza di lottare per i playoff.

Crotone e Picerno, cinque precedenti

Negli ultimi 5 confronti diretti tra Crotone e Picerno, il bilancio è abbastanza equilibrato, con il Crotone che ha vinto una sola volta, il Picerno due e due partite terminate in pareggio. L’ultimo incontro tra le due squadre, giocato a settembre 2024, ha visto il Picerno trionfare con un netto 5-2, dimostrando di avere le carte in regola per mettere in difficoltà la formazione rossoblu. Il Picerno ha inoltre eliminato lo scorso anno il Crotone nel turno eliminatorio de Playoff, vincendo il match casalingo per 2-0.