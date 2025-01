L'Inter sta dimostrando ancora una volta tutte le sue qualità espresse nello scorso campionato, ma qualcosa sembra essere cambiato nel corso delle ultime uscite. Il giornalista Agresti, sul giornale La Gazzetta dello Sport, ha sottolineato come la sconfitta in Supercoppa contro il Milan ha lasciato più di qualche dubbio sulla fatica che fanno i nerazzurri quest'anno a dimostrare la loro superiorità in tutte le partite. Il brutto 2-3 in rimonta subito dai cugini rossoneri, ha messo in mostra la mancanza di continuità e affidabilità nel corso di ogni partita.

Queste lacune sono state molto evidenti non solo nell'ultima uscita, ma anche in alcune partite di campionato come la sconfitta nel derby di andata, la rimonta della Juventus, ma anche la sconfitta in Champions contro il Leverkusen. Per il giornalista qualcosa è cambiato, e l'Inter ha bisogno della carica giusta per uscire da questo brutto empasse e tornare ad essere la dominatrice che è stata lo scorso anno.

Inter, il problema arriva dalle riserve

Nonostante le ultime non brillanti performance, l'Inter rimane comunque una squadra molto forte e solida, dice il giornalista Agresti. Nel corso del suo intervento sul giornale milanese, ha aggiunto: "L'Inter è la più forte. Eppure non lo dimostra sul campo.

Non diciamo questo (solo) perché ha perso la Supercoppa di fronte a un avversario meno quotato, anche se la sconfitta contro il Milan fa malissimo, ma anche perché fatica a dimostrare la sua superiorità nelle altre competizioni. Soprattutto in campionato, dove i nerazzurri hanno perso il derby (un altro), si sono fatti rimontare due gol dalla Juve , non hanno piegato il Napoli.

E in Champions hanno perso contro il Leverkusen".

Uno degli aspetti da analizzare è sicuramente quello del calo di rendimento delle riserve. Come spiega Agresti, infatti, alcuni giocatori hanno reso meno nel corso delle ultime partite. Frattesi su tutti, ma anche Asllani e Zielinski che non sempre sono stati così incisivi.

Fino ad arrivare a Taremi, che ancora non ha dimostrato di essere al pari di Thuram. Da loro Inzaghi si aspetta un cambio di passo, e alla svelta, anche perchè in campionato Napoli e Atlanta non lasciano spazio per passi falsi.

Inter, verso la sfida contro il Venezia

L'Inter ha la possibilità di mettere in mostra un cambio di passo netto e deciso già domenica nella sfida di campionato contro il Venezia. Nonostante l'indisponibilità di Calhanoglu [VIDEO], Correa e Acerbi (che dovrebbe tornare in gruppo lunedì), Inzaghi può contare sul recupero di Pavard (fuori da novembre, dopo essersi infortunato nel match di Champions contro il lipsia). In attacco, invece, ritorna la coppia formata da Lautaro Martinez e Thuram.

Quest'ultimo non ha disputato il match di Supercoppa a causa di un infortunio rimediato nel match di semifinale contro l'Atalanta. Serviranno i suoi goal e quelli del suo compagno di attacco per riportare l'Inter a correre forte verso la vittoria.