Il giornalista Filippo Laganà ha scritto un lungo editoriale sul proprio account X dedicato alla Juventus e al durissimo gennaio che attenderà la formazione piemontese. Laganà ha dunque analizzato le avversarie dei bianconeri e sottolineato come questo potrebbe essere il mese del rilancio per la compagine guidata da Motta.

Juventus, Laganà: 'Inizia un gennaio da brividi per una squadra che non fa più paura agli avversari'

Il giornalista Filippo Laganà ha scritto un lungo messaggio sul proprio account X nel quale analizza il momento che sta attraversando la Juventus: "Un gennaio da brividi quello che attende la Juventus e non stiamo parlando delle rigide temperature torinesi.

Una Juve che non fa più paura alle avversarie rischia di scendere in campo lei stessa timorosa? La recente esperienza araba ha purtroppo messo a nudo le molteplici difficoltà di una squadra giovane, ancora incapace di compattarsi nei momenti cruciali, ancora inesperta per trovare le alternative in corso d’opera per volgere a proprio favore i momenti negativi della partita, ancora troppo fragile per dare strappi di sostanza e qualità come dovrebbe saper fare una grande squadra".

Laganà ha continuato la sua disamina sottolineando: "Gennaio però è anche il mese giusto per ripartire, nuovo anno e nuove motivazioni da mettere in atto per un rinnovamento radicale della mentalità fin qui dimostrata.

Il destino vuole che sia proprio il rivale di sempre a mettersi di fronte ai bianconeri in questo percorso di rinascita: il Toro porterà la propria voglia di rivalsa e farà tuonare l’amaranto ai piedi della Mole, nessun pronostico appare così scontato".

Il giornalista ha proseguito evidenziando: "Non sappiamo ancora se il crocevia della stagione sarà ancora una volta la stracittadina torinese, ma sappiamo per certo che la sfida successiva sarà quella col peggior avversario possibile in questo momento: Gasperini e la sua Atalanta.

Contro i bergamaschi, di martedì, andrà in scena il recupero del diciannovesimo turno, un match ingombrante per entrambe. I padroni di casa hanno la possibilità di chiudere il girone d’andata in testa alla classifica e faranno di tutto per non sprecare quest’occasione".

Juve, Laganà: 'Milan, Brugge e Benfica saranno gli avversari successivi dei bianconeri'

Laganà ha poi concluso il suo editoriale scrivendo: "E poi, subito dopo, si torna ad affrontare il Milan, che vuoi per storicità e vuoi per la recente sconfitta, non è mai un bell’ospite con cui bancheggiare. Dunque tre sfide da cardiopalma, che sono soltanto l’inizio di un mese complicatissimo che porterà in Belgio, a Brugge, per continuare a mettere i pezzi giusti nel puzzle della Champions League. Attualmente la formazione di Thiago Motta occupa la 14^posizione di classifica, a due punti dall’ottavo posto e uno solo di distanza proprio dal club belga. Juventus, dunque, costretta a guardare in avanti rapidamente, ma facendo passi pesanti e scavando orme nitide sul terreno.

L’obiettivo, nella doppia sfida contro il Club Brugge e poi con il Benfica, è quello di risalire caparbiamente posizioni e orgogliosamente guadagnarsi un posto agli ottavi per risanare quella mancanza di fiducia che sta troppo rapidamente scorrendo lungo i propri spalti".

Juve, davanti la Lazio rallenta: col Torino è l'occasione giusta per recuperare terreno sui capitolini

Il mese di gennaio sarà effettivamente complesso per la Juventus ma la buona notizia per i bianconeri in ottica quarto posto arriva dai risultati ottenuti dalle squadre che la precedono in campionato. Nello specifico la Lazio di Marco Baroni sembrerebbe aver perso colpi rispetto all'inizio di stagione: la sconfitta nel derby con la Roma ed il pareggio di ieri sera col Como dimostrano quanto i biancocelesti siano in difficoltà in questo momento. Una circostanza che la Juventus potrebbe sfruttare: i bianconeri sono adesso lontani 4 punti dalla Lazio ma hanno due partite in meno.