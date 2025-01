Il giornalista Romeo Agresti ha parlato su Youtube commentando la notizia dell'approdo in queste ore a Torino del procuratore sportivo Jorge Mendes. Secondo Agresti, l'agente lusitano si troverebbe nel capoluogo piemontese per parlare proprio con la Juventus.

Mendes è a Torino, Agresti: 'Previsto incontro in serata con la società bianconera'

Stanno circolando in queste ore le immagini che riprendono il procuratore sportivo Jorge Mendes appena approdato all'aeroporto di Caselle di Torino. Una notizia che ha portato ad immaginare un intreccio che coinvolgerebbe l'agente lusitano e la Juventus.

Un'associazione di idee per nulla campata in aria, visto che le parti sarebbero state già in contatto a gennaio per la trattativa poi sfumata per Antonio Silva del Benfica e di cui ha parlato anche il giornalista sportivo Romeo Agresti. "Mendes è uno dei procuratori più importanti al mondo ed è sbarcato nel capoluogo piemontese con i suoi uomini di fiducia. Da quello che si vocifera il portoghese avrà in serata un incontro coi dirigenti della Juventus, ma le parti si stanno trinceranno dietro a un silenzio ferreo. Perché queste che viviamo solo le ultime ore frenetiche della finestra invernale di mercato".

Questo è quanto riferito su Youtube da Agresti che poi ha continuato nel suo incipit dicendo: "Stiamo cercando di capire se il procuratore sia sbarcato a Torino solo per discutere della clausola rescissoria di Conceicao, anche se non capisco quale sarebbe la fretta nel trattare una cosa di cui puoi benissimo parlare nei prossimi mesi.

Qualcuno ha profilato l'ipotesi di una riapertura della pista per Antonio Silva, perché il calciatore vuole uscire e la Juve lo vorrebbe da tempo. Il Benfica non ha mai accettato le condizioni dei bianconeri però la terrei comunque una pista da considerare".

Agresti ha infine parlato della trattativa che sembrerebbe essere in stallo tra Juventus e Lens per Kevin Danso: "Sembrava fatta, ma finché non c'è l'ok definitivo può succedere di tutto e a ora le parti ancora non hanno trovato l'accordo.

Bisogna stare però sempre molto cauti su questi temi, perché se due società si apprestano a chiudere una trattativa solo a determinate condizioni, può sempre arrivare un terzo incomodo e far saltare il banco magari offrendo più soldi".

Juventus, i tifosi rispondono ad Agresti: 'Se non sono venuti per Silva che sono venuti a fare?'

Le parole di Agresti hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus: "Ho sempre pensato che tutti i nomi fatti, da Hancko a Danso fossero solo buttati lì e che e sotto sotto si stesse lavorando ad un colpo che nessuno ha messo in preventivo. La presenza di Mendes mi dà ancora più convinzione", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Beh, se non chiudono per Antonio Silva, non capisco cosa sia venuto a fare?".