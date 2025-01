Inter e Milan potrebbero sfidarsi per assicurarsi le prestazioni di Kyle Walker, in uscita dal Manchester City. I rossoneri, inoltre, potrebbero fare un tentativo per Marcus Rashford che non sarebbe più nei piani di Amorim per il nuovo progetto dei Red Devils.

Walker via da Manchester: ci sono Inter e Milan

Il terzino del Manchester City avrebbe fatto intendere di voler lasciare il club a fine stagione. Non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza a giugno, pertanto sarebbe un'occasione per diversi club. I nerazzurri cercano da tempo un profilo in grado di condividere il reparto con Denzel Dumfries e Marotta ha dimostrato di essere molto abile sulle operazioni a parametro zero.

Il Milan, in vista del possibile addio di Davide Calabria, potrebbe pensare all'esterno inglese per apportare qualità ed esperienza al reparto. L'unico ostacolo sarebbe rappresentato dall'ingaggio che il calciatore percepisce attualmente ( circa 10 milioni di euro a stagione). L’Inter inoltre potrebbe pensare a Walker in merito alle voci di mercato che avrebbero accostato Buchanan alla Roma.Il canadese non ha brillato sotto la guida di Simone Inzaghi, anche perché limitato da un infortunio lungo che lo ha tenuto lontano dal rettangolo di gioco per diversi mesi. I giallorossi lo avrebbero inserito sul taccuino ma l’Inter chiederebbe non meno di 10 milioni di euro per cederlo a titolo definitivo già in questa sessione di mercato invernale.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, l’esterno inglese potrebbe essere contattato a breve dall’Inter che potrebbe addirittura proporre un prestito per ingaggiarlo a gennaio per avere un profilo esperto e utile sia per la Champions che per il campionato.

Rashford per l’attacco di Sergio Conceicao

Nel frattempo, il Milan continua i contatti con il Manchester United per Marcus Rashford.

I Red Devils lo cederebbero anche a gennaio e potrebbero partecipare al pagamento di parte dello stipendio. I rossoneri potrebbero fare un tentativo per il prestito con diritto di riscatto ma la trattativa potrebbe subire un rallentamento a causa della mancata cessione di Okafor al Lipsia. Il calciatore non ha superato le visite mediche.

United e Milan potrebbero rimanere in contatto e probabilmente imbastire una trattativa che potrebbe essere ripresa anche a giugno.

Walker perfetto per ogni schema, Rashford per garantire tecnica e velocità

Walker è un esterno dotato di ottima progressione e forza fisica. Abile a giocare da esterno a tutta fascia, da terzino nei quattro di difesa o da terzo centrale nel 3-5-2, potrebbe essere una soluzione dinamica sia per il Milan che per l'Inter. I due club avrebbero un giocatore capace ad interpretare le due fasi e spesso incisivo anche in zona gol. Rahsford al Milan potrebbe agire da esterno, seconda punta o centravanti nel 4-3-3 o nel 4-2-31. L'inglese si è fatto spesso notare per la capacità nel dribbling e per la tecnica che evidenzia nelle sue giocate.