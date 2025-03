Nelle scorse ore l'ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli ha parlato a Sportitalia del possibile erede di Thiago Motta qualora l'italo brasiliano venisse esonerato a fine stagione, citando il nome di Pep Guardiola, e dell'eventualità ritenuta improbabile che la Juventus possa rientrare nella lotta scudetto.

Secondo quanto riferito dall'ex presidente Enrico Preziosi invece, Motta non solo non verrà mandato via da Torino ma diventerà uno dei migliori tecnici al mondo.

Juventus, Cobolli Gigli: 'Per un eventuale post Motta penserei ad un Guardiola per i bianconeri'

L'ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli è intervenuto nelle scorse ore ai microfoni di Sportitalia e parlando di chi vorrebbe vedere sulla panchina della Vecchia Signora nel caso in cui venisse esonerato Thiago Motta ha detto: "Gasperini è per me una grande tentazione nel pensarlo alla Juventus. Anche se è un uomo ponderato, un grande tecnico, ma difficile caratterialmente. Anche Motta era emergente, può essere un’idea, ma servono le spalle larghe. Penserei ad un Guardiola, come concetto di un grande allenatore come status. Anche perché non sta ottenendo i risultati che vorrebbe quest’anno".

Parlando nello specifico di Motta, Cobolli Gigli ha poi sottolineato come il tecnico italo brasiliano sia un profilo certamente irreprensibile a livello umano aggiungendo che avrebbe però una convinzione eccessiva nell'esprimere le proprie idee. Questo, secondo l'ex presidente, ha portato il club piemontese ad attuare delle scelte fin troppo punitive nei confronti di alcuni calciatori come Danilo, allontanano in maniera ingiusta da Torino e Vlahovic, tenuto praticamente sempre in panchina.

Cobolli Gigli ha continuato la sua intervista riferendosi alla possibilità che la Juventus rientri nella corsa per lo scudetto: per l'ex presidente, questa eventualità sarebbe un vero e proprio miracolo, in quanto la Vecchia Signora dovrebbe superare sia l'Atalanta, prossima avversaria proprio dei bianconeri in campionato, sia il Napoli che l'Inter.

Juventus, Preziosi crede in Motta: 'Rimarrà nella squadra bianconera e sono convinto che possa diventare uno dei migliori'

Di Thiago Motta e di quello che potrebbe essere il suo futuro ha parlato ai microfoni del quotidiano piemontese Tuttosport anche l'ex presidente del Genoa Enrico Preziosi: "Thiago ha soltanto bisogno di tempo, i suoi metodi non sono applicabili subito. Io sono stato il primo in Italia a credere in lui come allenatore: lo ammiravo già da giocatore, aveva una classe eccezionale. Dove allenerà nella prossima stagione? Alla Juve, sono convinto che possa diventare uno dei migliori al mondo anche in panchina. Sarebbe un errore metterlo in discussione".