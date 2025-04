Nelle scorse ore il giornalista sportivo Raffaele Auriemma ha parlato a Radio Cusano Campus tornando sull'episodio arbitrale del 2018 tra Inter e Juventus, quando l'arbitro Orsato non ammonì (e dunque cacciò dal campo per somma di cartellini gialli) Miralem Pjanic.

Una decisione che secondo Auriemma cambiò il destino di quella stagione e che non si sarebbe concretizzata se ci fosse già stato il VAR. Dello stesso episodio ha parlato a Radio CrC anche l'ex Procuratore Federale Giuseppe Pecoraro.

Auriemma: 'Senza il VAR tanti errori clamorosi tra cui quello in Inter-Juve fra Rafinha e Pjanic'

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto nelle scorse ore ai microfoni della trasmissione Fuori classe in onda su Radio Cusano Campus e parlando del VAR e di quanti episodi avrebbe potuto districare la tecnologia messa in mano agli arbitri ha detto: "Quando il VAR non c'era abbiamo visto errori clamorosi, gravissimi, che hanno condizionato l'esito di vari campionati. Li abbiamo visti e se ci fosse stato il VAR, quegli errori non sarebbero stati mai commessi. Ricordo ad esempio casi gravi, eclatanti e clamorosi, tra cui l'episodio tra Rafinha e Pjanic commesso da uno dei miglior arbitri al mondo in quel periodo.

Una svista di quel tipo non la doveva fare e più grave è stata addirittura la giustificazione di Orsato, che disse 'ero troppo vicino e quindi non ho visto bene'".

Scendendo nel dettaglio, Auriemma fa riferimento alla gara andata in scena nel 2018 tra Inter e Juventus, quando per l'appunto Pjanic si rese protagonista di un'entrata piuttosto scomposta ai danni del calciatore nerazzurro senza però ricevere il secondo cartellino giallo che gli sarebbe costato l'espulsione.

La partita si concluse per 2 a 3 in favore dei bianconeri e risultò fondamentale per la corsa allo scudetto, che si aggiudicò proprio la Juventus ai danni del Napoli guidato da Maurizio Sarri.

Auriemma ha poi continuato a parlare del tema arbitrale: "Se loro in campo sbagliano qualcosa, il VAR li corregge. O no? È così o no?

Il VAR li corregge o no gli arbitri? No, non sempre li corregge. Perché sono anche loro schiavi di un protocollo che secondo me va cambiato per disarmare definitivamente quelle accuse che vengono rivolte ai giudici di gara anche quando loro direttamente non c'entrano niente".

Pecoraro: 'Se il VAR avesse attirato l'attenzione di Orsato le cose sarebbero andate diversamente in quell'Inter-Juve'

Dell'episodio tra Inter e Juventus del 2018 non ne ha parlato solo Auriemma ma anche l'ex Procuratore Federale Giuseppe Pecoraro a Radio CrC: "Mi ricordo ancora l’episodio di Inter-Juve nel quale Orsato non assegnò l’espulsione al bosniaco e non abbiamo mai ricevuto l’audio. Se il VAR avesse attirato l’attenzione dell’arbitro, le cose sarebbero andate diversamente.

Io sono dell’idea che quando la partita finisce e i giocatori se ne vanno dal campo, noi dobbiamo essere sicuri che il risultato sia quello giusto".

Per dovere di cronaca va ricordato che trattandosi di un cartellino giallo (che per Pjanić come già evidenziato sarebbe stato il secondo) e non di un rosso diretto, il VAR non poteva intervenire. Il protocollo consente infatti l'uso della tecnologia soltanto in caso di espulsioni dirette, nessuno dai monitor poteva dunque (quanto meno ufficialmente) richiamare l'attenzione di Orsato.