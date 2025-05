Nelle scorse ore il giornalista Romeo Agresti ha parlato a IlBiancoNero della Juventus, sottolineando come il club dovrebbe provare a prendere Antonio Conte dal Napoli. Nel caso in cui non ci riuscisse, secondo Agresti, allora la Vecchia Signora dovrebbe confermare l'attuale guida tecnica Igor Tudor.

Juventus, Agresti si espone: 'O prendono Conte o io, a prescindere dal piazzamento, mi tengo Tudor'

Il giornalista Romeo Agresti ha parlato ai microfoni di IlBiancoNero e, riferendosi alla figura dell'allenatore a cui la Juventus dovrebbe affidarsi nel prossimo futuro, ha detto: "Mi espongo e dico: o prendono Antonio Conte o a prescindere dal piazzamento, cioè arrivo quarto, quinto, sesto, settimo, mi tengo Igor Tudor.

Punto. Perché Ora bisogna fare la roba più logica possibile. lo, ad esempio, non vedrei bene Gasperini alla Juve, dopo quello che è accaduto con Thiago Motta. Io non vedo, per come abbiamo vissuto il fallimento dell'italo brasiliano e per la voglia che abbiamo di tornare a vincere nel minor tempo possibile altre possibilità. Perciò ripeto, personalmente o riesco a prendere Antonio Conte o mi tengo Igor Tudor".

Parlando dello staff con cui arriverebbe Conte nel caso in cui tornasse alla Juve, Agresti ha detto: "Secondo me Stellini non lo cambierebbe. Magari si porterebbe un uomo alla Bonucci, ma Stellini lo vedo ancora come il suo secondo. Anche Coratti, a mio avviso, non lo toccherebbe come preparatore atletico, quindi il tanto decantato Pintus seguisse in tutta tranquillità Ancelotti, ovunque l'emiliano vada.

In ogni caso, ho recentemente scoperto che Conte ha uno staff a Napoli estremamente cospicuo. Siamo attorno alle 10 persone".

Infine, Agresti parlando di un altro possibile allenatore di spicco accostato alla Juve per la panchina del prossimo anno ha detto: "Qualcuno parlava di suggestioni, ma che mi sembrano improbabili. Klopp, ad esempio, era uno dei nomi che sono stati citati ma rimane lì come una boutade. Non è proprio periodo storico adatto al tedesco, perché alla Continassa hanno già provato a fare la roba un po' innovativa senza risultati".

Juventus, i tifosi commentano le parole di Agresti: 'Parlare adesso di Conte vuol dire fare un danno alla squadra'

Le parole di Agresti hanno acceso la discussione sul web e tra i tifosi della Juventus: "Parlare di Conte adesso è un danno grave alla Juventus.

L’allenatore è Tudor, se non si va in Champions saltano tutti a partire da Giuntoli" scrive un utente su Youtube. Un altro poi sottolinea: "Chiunque venga o resti deve avere una società alle spalle che sappia lavorare, appoggiare, calmare, smussare, gestire con competenza e autorevolezza".