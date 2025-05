Secondo quanto riferito su Youtube da Gianni Balzarini, nel giro di pochi giorni il club Juventus prenderà una decisione sul futuro del ds Cristiano Giuntoli.

Stando alle parole del giornalista, la società non sarebbe soddisfatta dell'operato del dirigente toscano e per questo potrebbe dispensarlo dall'incarico o mettergli vicino una figura come Giorgio Chiellini.

Juventus, Balzarini è certo: 'Entro la settimana si deciderà il futuro del ds Cristiano Giuntoli'

"Entro la settimana si deciderà il futuro di Cristiano Giuntoli alla Juventus": questa è la notizia rivelata da Gianni Balzarini sul proprio canale Youtube.

Il giornalista è poi sceso nel dettaglio dell'indiscrezione dicendo: "Perché, e non ci voleva un genio, era risaputo che la proprietà non fosse soddisfatta dell'operato del direttore sportivo per quanto riguarda la gestione del budget dell'anno scorso e ovviamente la campagna acquisti effettuata. È inutile che scopriamo l'acqua calda. La proprietà non è contenta e quindi diciamo che come si potrebbe immaginare, Elkann prenderà in mano la situazione, riunirà il team di dirigenti della Juventus e verrà presa una decisione. Che può essere quella estrema, ovvero fare a meno del dell'operato di Giuntoli dalla prossima stagione o quella di affiancargli qualcuno, quindi ampliare, diciamo, l'area di operatività".

Balzarini ha poi sottolineato: "L'unica certezza al momento è Chiellini. Entrerà in pianta stabile nella dirigenza, non sappiamo ancora se con competenze dell'area tecnica o in un altro settore, ma propende più per l'area tecnica. Quindi rapporti con la squadra e magari anche interazione in fase di mercato, perché non va dimenticato che Calvo uscirà".

Infine il giornalista ha parlato del Mondiale per Club e della situazione attorno all'attuale tecnico della Juventus: "Tudor vuole chiarezza prima dell'inizio del Mondiale e chiarezza avrà da parte della società. Detto questo, io finché non lo vedo sulla panchina dei bianconeri in America stento a crederci. Tra l'altro è scattato l'accordo di un anno per avere raggiunto la Champions, e quindi Tudor sarebbe contrattualizzato con la Juve fino al giugno del 2026.

È doveroso usare il condizionale però, perché la vecchia signora ha la possibilità di recedere pagando ovviamente una penale all'allenatore".

Juventus, i tifosi rispondono alle parole di Balzarini: 'Giuntoli ha fatto più danni della grandine'

Le indiscrezioni di Balzarini hanno acceso la discussione sul web: "E ci mancherebbe solo che la proprietà sia contenta di Giuntoli. Ha fatto più danni della grandine" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Serve chiarezza nei confronti di tutti, iniziando dai dirigenti. Una stagione come quella passata non può essere archiviata come interlocutoria e di riprogettazione, visto che del progetto non c'é stato nessun aspetto che abbia funzionato".