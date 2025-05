Nelle scorse ore, l'opinionista Luca Gramellini ha registrato un video sul proprio canale Youtube ironizzando sulla notizia del giorno, ovvero il patteggiamento di Simone Inzaghi e di Hakan Calhanoglu in merito al caso ultras che ha coinvolto l'Inter.

Gramellini ha poi sottolineato come la Juventus, quando fu coinvolta in una vicenda simile che condusse ad una squalifica di 12 mesi per l'allora presidente Andrea Agnelli, venne (a suo dire) trattata malamente dai media e dai giornalisti.

Gramellini: 'Da cartonati oggi sono diventati patteggiatori'

"Oggi in maniera sarcastica potremmo dire che da cartonati sono diventati patteggiatori": questo è il commento pungente che Luca Gramellini ha dedicato sul proprio canale Youtube all'Inter e ai recenti sviluppi dell'inchiesta Ultras che ha colpito con una sola giornata di squalifica Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu.

Il provvedimento è arrivato a seguito di una richiesta di patteggiamento giunta dai diretti interessati alla Procura sportiva prima che quest'ultima facesse partire i deferimenti del caso.

"I patteggiamenti dei due nerazzurri fanno seguito a quello già avvenuto non più di un mese fa di Lautaro, che va ricordato, negò in maniera assoluta di aver bestemmiato in occasione di Inter-Juventus per poi patteggiare e prendersi solo una multa - ha proseguito l'opinionista - Eppure io ricordo quando in origine c'era assoluta negazione dell'accaduto, c'era il voler anche mostrare una faccia risentita e lesa dalle insinuazioni di legami tra tesserati ed elementi poco edificanti della curva. Ora invece ci ritroviamo con questa sanzione, ovvero un patteggiamento e sia Simone Inzaghi che Hakan Calhanoglu saranno squalificati per una giornata che scontano la prossima contro il Verona".

Gramellini ha poi rintuzzato sottolineando: "Curioso vedere come cambiano i giudizi e come si trattano gli argomenti. Quando c'era la Juve di mezzo si parlava solo ed esclusivamente di un'associazione a delinquere, di una società che le si poteva dire qualsiasi cosa accostandola alle più grandi malefatte. Oggi dell'inchiesta curve se n'è sì e no intravisto qualche trafiletto, se ne parla poco, ma soprattutto non c'è nessuno che gridi allo scandalo per come è stata gestita, per come è stata trattata, per quelle che sono le sentenze. E ancora una volta, ripeto, da parte lesa ci si ritrova invece alla sentenza di patteggiamento da parte di due tesserati che avevano avuto evidentemente rapporti con la curva".

I tifosi rispondono a Gramellini: 'Per la stessa cosa Agnelli ha preso 12 mesi'

Le parole piccate di Gramellini hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus che hanno commentato il suo video su YouTube: "Al di là delle differenze tra i casi coinvolgenti la Juve ed altre società, quello che mi fa più specie è quando su alcune testate scrivono che la procura milanese ha agito con la massima discrezione mentre quando si tratta della Juve, fughe di notizie e titoloni a gogò. Il sentimento popolare si crea e manipola così" sostiene un utente. Un altro poi aggiunge: "Ad Yildiz due giornate per un fallo di gioco, agli altri che incontravano gli ultras una giornata. Per la stessa cosa Agnelli ha preso 12 mesi".