Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Alfredo Pedullà, l'indiscrezione che vorrebbe l'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic accostato al Napoli non sarebbe fattibile. Le ragioni sono diverse: sia per l'alto ingaggio del centravanti che per il possibile arrivo di Massimiliano Allegri nel capoluogo campano, tecnico con il quale il serbo non è mai andato particolarmente d'accordo.

Juventus, Pedullà: 'La pista che porterebbe Vlahovic al Napoli non è praticabile'

Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube all'interno del quale parla dell'indiscrezione di mercato che vorrebbe il centravanti della Juventus, Dusan Vlahovic, accostato al Napoli per la prossima stagione: "Non è una pista praticabile.

Perché se dovesse arrivare Allegri nel club campano vedrei complicata la convivenza tra i due, che già non erano in grandi rapporti ai tempi della Juve, malgrado le apparenze e malgrado il serbo fosse arrivato a Torino proprio su avallo di Allegri. Strada facendo, i rapporti si sono un po' intorbiditi al punto che Vlahovic sarebbe andato via, esattamente a Parigi. Poi la trattativa fallì e la situazione alla Continassa tra il tecnico livornese e il centravanti andò lentamente peggiorando".

Pedullà ha proseguito: "Tra l'altro Allegri è anche un estimatore di Lukaku e il Napoli sta lavorando su un altro tipo di attaccanti. Vlahovic non dovrebbe essere tra questi semplicemente perché guadagna 12 milioni, una cifra che andrebbe a pesare sulla sostenibilità del club: quindi io credo che il serbo potrebbe essere una soluzione soprattutto per delle società all'estero".

Il giornalista, restando in tema attaccanti, ha poi parlato di un profilo di cui si parlerà molto in estate, quello di Jonathan David: "Per il canadese ho tirato fuori il nome del Napoli che da molti non era stato considerato. Da una settimana abbiamo poi dovuto collegare il bomber del Lille alla Juventus, che lo segue da sempre e in settimana ci parlerà in un incontro. Ad oggi, è una storia tra queste due società. Il Napoli si è mosso a sorpresa, la Juventus lo segue da tempo, dobbiamo aspettare le commissioni e tutto quanto per capire, ma sono due traiettorie che si intrecciano".

Vlahovic, tante potenzialità non sempre confermate nella Juventus

Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000, ha avuto un rendimento altalenante con la maglia della Juventus, ma i suoi numeri restano comunque piuttosto significativi.

Arrivato a Torino nel gennaio 2022 dalla Fiorentina per una cifra vicina ai 70 milioni di euro, ha realizzato, nella stagione d'esordio, 9 gol in 21 presenze tra campionato e coppe. Nella stagione 2022-23 ha vissuto momenti difficili a causa di infortuni e del contesto tattico della squadra, ma comunque ha messo a segno 14 gol in tutte le competizioni. Nel 2023-24, ha ritrovato maggiore continuità, contribuendo con 16 reti stagionali. Nell'annata in corso, in 40 match disputati fra tutte le competizioni, ha trovato la via del gol 15 volte.