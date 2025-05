Paolo Ziliani, giornalista sportivo del Fatto Quotidiano, ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale commenta l'episodio arbitrale andato in scena tra Atalanta e Roma. Secondo Ziliani, il penalty prima assegnato e poi tolto ai giallorossi per contatto fra Pasalic e Koné sarebbe stato da confermare, con quello che ritiene un errore dell'arbitro Sozza che avrebbe a suo dire avvantaggio la Juventus.

Juventus, Ziliani punge: 'Scempio arbitrale in Atalanta-Roma che va ad avvantaggiare il club bianconero per la Champions'

In queste ore sta tenendo banco la gara giocata tra Atalanta e Roma, finita in favore dei padroni di casa per 2 a 1.

Nello specifico a far discutere è un episodio arbitrale che ha visto il giudice di gara Sozza prima assegnare un calcio di rigore ai giallorossi per poi revocarglielo dopo una consultazione al Var. Il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani ha dunque detto la propria opinione in merito e lo ha fatto un su messaggio pubblicato su X: "Pasalic sbaglia il tempo dell’intervento e colpisce la coscia di Konè. Essendoci il contatto, se per Sozza era da rigore tale doveva rimanere perché non c’era il chiaro ed evidente errore. Abisso e Meraviglia al VAR non avrebbero quindi potuto intervenire. Solito scempio del regolamento in grande stile in finale di campionato che va ad avvantaggiare la Juventus".

Il giornalista ha poi sottolineato come proprio il club bianconero ora avrà la strada libera per raggiungere il tanto agognato quarto posto in campionato, che non solo varrà la partecipazione alla prossima Champions League ma anche un incasso garantito di almeno 60 milioni di euro. Ziliani, restando in tema polemico, ha infine concluso il suo pensiero dicendosi molto poco sorpreso di come sono andate le cose sul campo del Gewiss Stadium.

Per dovere di cronaca, va evidenziato come lo stesso Marelli, esperto arbitrale che commenta gli episodi controversi per DAZN, abbia confermato la bontà della decisione presa sul campo: tra Pasalic e Konè non avviene di fatti alcun contatto falloso, il romanista si lascia andare e nello slancio è lui di fatti ad andare ad impattare sulla coscia dell'avversario.

I tifosi rispondono a Ziliani: 'La Juve non mi sta simpatica ma non credo che quella di ieri sia una manovra del palazzo'

Le parole di Ziliani hanno acceso un vero e proprio contraddittorio con i suoi followers: "Koné si tuffa come il miglior Cuadrado, Pasalic occupa lo spazio ma non colpisce l'avversario. Odio sportivamente la Juve più di ogni altra cosa, ma non mi sembra che qui siano intervenuti per manovre di palazzo. Piuttosto, si stabilisca finalmente uniformità per le chiamate" scrive un utente su X evidentemente non in linea col pensiero del giornalista. Lo stesso Ziliani ha poi voluto replicare al tifoso dicendo: "Conta solo il regolamento: il contatto c’è, per l’arbitro è da rigore, non c’è il chiaro ed evidente errore, il VAR non può intervenire.

Spiace".

Un altro utente poi aggiunge: "Se Sozza fosse stato convinto del rigore lo avrebbe riconfermato. La decisione di non concederlo è sua. Evidentemente ha appurato che il contatto fosse poco impattante e che Koné avesse troppo drammatizzato. Credo che mai decisione fu più saggia".