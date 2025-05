Nelle scorse ore il giornalista Claudio Zuliani ha parlato sul proprio canale Youtube del forfait che ha dato il centravanti bianconero Dusan Vlahovic in vista del march spartiacque-Champions che la Juventus giocherà contro il Bologna. Zuliani ha ripreso il bomber serbo, in quanto secondo il suo punto di vista avrebbe dovuto quanto meno presenziare alla gara, stando in panchina.

Juventus, Zuliani punge Vlahovic: 'Non se l'é sentita col Bologna ma a Torino siamo abituati a giocatori che stringono i denti'

Il giornalista Claudio Zuliani ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando dell'assenza in Bologna-Juventus di Dusan Vlahovic per un problema fisico non specificato ne da Tudor ne dallo stesso serbo ha affermato: "In conferenza stampa il tecnico bianconero ci ha detto che il numero 9 non se l'è sentita o meglio, Tudor ha sottolineato come il serbo abbia percepito qualcosa di non grave, ma di importante e quindi seguendo le sue sensazioni dal corpo ha deciso di non presenziare.

E allora dico se arriviamo nel momento topico della stagione dove ci dobbiamo giocare la qualificazione in Champions League dopo aver cannato tutti gli scontri diretti importanti dell'anno, non possiamo iniziare a sentire certe cose. Cioè la Juve a cui siamo abituati ha un giocatore che se sente o non sente in una partita così va, piuttosto sta in panchina spera di entrare a gara in corso, insomma, va. Stringe i denti e va".

Zuliani ha proseguito su questo tema dicendo: "Cosa ha detto Tudor quando è arrivato la prima volta a Bremer che si dava per scontato di non avere a disposizione per il Mondiale per il club?. Gli ha detto "Ma giochi?" e Bremer gli ha detto "Mister, veramente sto ancora facendo l'avvicinamento a quello che deve essere poi il lavoro con il gruppo squadra che inizierà in vista del Mondiale per club".

Ma perché la prima domanda che ha fatto Tudor a Bremer è stata quella? Perché se tu sei un giocatore della Juve vincente, te la devi sentire. Dusan, anche se stai male e hai il dolorino te la saresti dovuta sentire e invece non è stato cosi".

Juventus, i tifosi rispondono a Zuliani: 'Che Vlahovic non abbia stretto i denti è stata una delusione'

Le parole di Zuliani su Vlahovic hanno catturato l'attenzione dei tifosi della Juventus e acceso il dibattuto sul centravanti serbo: "Avevo letto che Dusan non ha lesioni, però ha già saltato 2 partite, oggi era da stringere i denti e Dusan non se l'è sentita. Vogliamo giocatori che sentono la maglia e non giocatorini che hanno paura. Delusione Dusan" scrive un utente su Youtune.

Un altro poi aggiunge ironicamente: "Dusan non se la sente…come noi del resto non ce la sentiamo più di vederlo in campo! Quindi almeno su questo punto siamo tutti d’accordo".