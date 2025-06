La sessione estiva di calciomercato prenderà il via tra qualche settimana, ma in casa Juventus è già tempo di guardare al futuro. In attesa di piazzare i primi colpi in entrata, la dirigenza bianconera si starebbe muovendo sul fronte opposto, valutando con attenzione le uscite necessarie per rifinanziare il progetto tecnico e alleggerire un monte ingaggi sempre più pesante. E fra Dusan Vlahovic, Andrea Cambiaso e altri profili, la vecchia signora spererebbe di incassare un tesoretto da circa 100 milioni di euro.

Juventus, Vlahovic e Cambiaso due top che potrebbero salutare

Dusan Vlahovic arrivato a Torino nell’inverno del 2022 per una cifra che, tra parte fissa e bonus, ha sfiorato i 70 milioni di euro, potrebbe lasciare il club piemontese per meno della metà. Il contratto in scadenza nel 2026 – che rende questa finestra l’ultima utile per una cessione economicamente sensata – e un rendimento altalenante avrebbero convinto la dirigenza a prenderlo seriamente in considerazione come pedina da sacrificare. Secondo indiscrezioni raccolte, una proposta attorno ai 30 milioni di euro potrebbe già bastare per chiudere. Su di lui si starebbero muovendo club di Premier League e alcune big della Super Lig turca.

Tra i potenziali partenti spunta anche il nome di Andrea Cambiaso. L’esterno ex Genoa ha vissuto una stagione complicata, contraddistinta da alti e bassi e da un rapporto sempre più freddo con una parte della tifoseria, delusa dalle sue prestazioni. Il suo profilo piace molto al Milan, dove Max Allegri lo accoglierebbe a braccia aperte. Anche in questo caso, una cifra sui 30 milioni potrebbe bastare per chiudere l’affare.

Gatti e Mbangula due cessioni non forzate che potrebbero aumentare il tesoretto

Situazione più fluida, ma da monitorare attentamente, quella che riguarda Federico Gatti. Il difensore piemontese sembrava vicino al rinnovo, ma la separazione fra il club bianconero e Cristiano Giuntoli avrebbero fatto saltare tutto.

A sondare il terreno ci sarebbe il Napoli di Antonio Conte, che ha preferito la sfida azzurra a un ritorno in bianconero. Un segnale che potrebbe pesare anche nelle valutazioni del giocatore, che si trova davanti a un bivio importante della carriera.

Infine, attenzione al nome di Mbagula, giovane e promettente esterno che la Juventus potrebbe decidere di monetizzare subito. Il suo valore si aggira sui 15 milioni di euro, ma il club potrebbe anche inserirlo come contropartita tecnica in alcune operazioni. In particolare, si è parlato di un possibile scambio con il Bologna che vedrebbe coinvolto l’esterno Ndoye, profilo molto apprezzato dalla nuova dirigenza juventina.

Juve, tanti nomi in rientro alla Continassa

Oltre ai 4 nomi succitati, la Juventus potrebbe incassare dei soldi anche da qualche prestito che rientrerà alla Continassa. Fra questi sicuramente spiccano i profili di Filip Kostic, Arthur Melo e Tiago Djalò, recentemente accostato al Crystal Palace. La Juventus si candida ad essere una protagonista della prossima sessione di calciomercato, non solo per le operazioni in uscita, ma anche per quelle in entrata.