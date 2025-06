Nelle scorse ore, il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato su Youtube della Juventus e della vittoria all'esordio del Mondiale per club con l'Al-Ain, soffermandosi sulla prestazione di Douglas Luiz. Secondo Pedullà quindi, la società bianconera dovrebbe prendere una decisione netta sul regista e scegliere se cederlo o metterlo al centro del progetto.

Alfredo Pedullà: 'C'è differenza quando fatichi con un avversario inferiore come ha fatto l'Inter e vinci come ha fatto la Juve'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della Juventus e del 5 a 0 rifilato all'Al-Ain, si è concentrato sulla prestazione di Douglas Luiz: "È entrato bene in partita e secondo me sul brasiliano bisognerà fare delle valutazioni che non tengono conto del discorso legato alla plusvalenza o di quello connesso alla minusvalenza, perché certe volte queste cose vanno bypassate.

Quindi io penso che Douglas Luiz o lo dai in prestito o ti accontenti o decidi di puntarci. Per me è un titolare, ha dei colpi incredibili e credo che si debba tener conto anche delle sue qualità. Perché anche nella stagione appena finita, Douglas Luiz non era stato messo nelle condizioni di dare il meglio, così come non erano stati messi nelle condizioni Cambiasso o Yildiz".

Pedullà ha poi parlato delle differenze di approccio fra Inter e Juventus, entrambe impegnate nel Mondiale per club: "La premessa sulla proporzione che voglio fare è che gli avversari non sono all'altezza, però quando tu fai fatica contro il Monterrey, come ha fatto l'Inter e non fai fatica con Al-Ain, come è successo alla Juve, è già una bella differenza.

Ed è anche per me la conferma che quando cambi ed hai un nuovo allenatore, devi lavorare un po' di più rispetto a quando ti allenti nel segno della continuità, indipendentemente dagli avversari. In ogni caso qui stiamo comunque parlando di un Mondiale per club e vorrei anche ricordare a chi lo sminuisce, che le vittorie sono soldi e sono soldi pesanti".

Pedullà ha concluso: "Non è un particolare da trascurare, perché i calciatori non stanno facendo una gita e quindi bisogna usare impegno per tracciare anche il futuro. L'impatto della Juve, ad esempio, è stato bello e nel segno della continuità per merito di Tudor. Indipendentemente dal 5-0, ma con delle certezze, indipendentemente dagli avversari o dalla nostalgia di un calcio vero da parte di Rui Patricio che ne ha presi cinque e ne avrebbe potuto prendere tanti altri.

Non voglio parlare degli avversari o dello spessore, perché è la Juve che doveva indirizzare la partita e l'ha fatto egregiamente".

I tifosi rispondono a Pedullà: 'Svendere un talento come Douglas Luiz sarebbe un peccato'

Le parole di Pedullà hanno acceso la discussione sul web: "Bisogna puntare assolutamente su Douglas Luiz. Svendere un talento così sarebbe veramente un peccato. Bisogna valorizzarlo e secondo me può fare la differenza" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Al di là di qualsiasi considerazione, ho visto una partita divertente e piacevole, soprattutto nel primo tempo. Anzi sinceramente mi aspettavo molto peggio. L'avversario di livello inferiore significa poco per una squadra che si è fatta eliminare in Coppa Italia dalle riserve dell'Empoli".