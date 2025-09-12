La sfida tra Real Sociedad e Real Madrid, in programma sabato 13 settembre alle 16:15 allo Stadio di Anoeta (la Reale Arena di Donostia-San Sebastián, promette scintille. Gli occhi di tutti saranno puntati sull'inizio della quarta giornata della Liga 2025, con i baschi che proveranno a fermare la corazzata madrilena. I Blancos puntano a proseguire la loro marcia trionfale in campionato, ma ad attenderli ci sarà una Sociedad intensa e combattiva, trascinata dal talento del giapponese Takefusa Kubo e dagli spagnoli Oyarzabal e Barrenetxea.

Quote di Real Sociedad-Real Madrid: favoriti gli ospiti

I riflettori dei bookmaker sono puntati sul Real Madrid, indicato come netto favorito per la vittoria. Bet365 quota infatti il successo a 1.60, mentre il pareggio è quotato a 4.33 e una vittoria casalinga della Real Sociedad viene considerata meno probabile con una quota di 5.00.

Le cifre raccontano di un Real Madrid atteso protagonista, come spesso accade, mentre la Real Sociedad è chiamata a sovvertire i pronostici sul prato di casa del Reale Arena.

Protagonisti in campo: le statistiche dei giocatori top

Takefusa Kubo: Il talento giapponese di 24 anni continua a impressionare con la maglia della Real Sociedad.

Nelle prime 3 presenze di questa stagione Kubo ha già realizzato 1 gol, confermandosi una minaccia per le difese avversarie grazie alla sua creatività e abilità tecnica. Si distingue non solo per le sue capacità offensive, con 5 tiri verso lo specchio della porta togliendo anche duelli importanti (13 vinti su 26), ma anche per la mente strategica su cui il tecnico della Sociedad conta per innescare gli attacchi.

Kylian Mbappé: Un nome che non ha bisogno di presentazioni, Mbappé è una delle stelle più luminose del Real Madrid. Il suo impatto è stato formidabile con 3 gol già segnati in appena 3 presenze. La sua media di 8.03 racconta di un giocatore che sa come fare la differenza: è già partito forte in questo inizio di stagione e la sua capacità di dribblare (10 dribbling riusciti su 16 tentati) lo rende letale per qualsiasi difesa avversaria.

Ander Barrenetxea: Anche lui protagonista della Real Sociedad, Barrenetxea è in evidenza in questo avvio di campionato. L’attaccante ventiquattrenne ha già segnato un gol, confermando il suo potenziale di crescita nella Liga. I suoi 101 passaggi totali e 7 dribbling riusciti testimoniano la sua influenza nelle manovre offensive del team basco.

Vinícius Júnior: L'attaccante brasiliano del Real Madrid, pur avendo giocato 178 minuti complessivi, ha dimostrato tutto il suo valore con 2 gol e 1 assist già siglati. Con una valutazione media di 7.93, è un'altra freccia nell’arco dei "los Blancos" in questo entusiasmante avvio di stagione.