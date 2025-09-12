Celta Vigo e Girona si scontreranno nel suggestivo contesto dell'Estadio Abanca-Balaídos di Vigo il 14 settembre alle ore 14:00. Questa sfida della quarta giornata di La Liga promette scintille e vedrà i galiziani del Celta cercare di sfruttare il fattore campo per raccogliere punti preziosi. Entrambe le squadre scenderanno in campo con l’intento di riscattare un inizio di stagione non del tutto convincente, puntando su alcune individualità di spicco per fare la differenza.

Quote di Celta Vigo-Girona: padroni di casa favoriti

I favori del pronostico pendono dalla parte del Celta Vigo, sostenuto anche dalle quote dei principali bookmaker.

Bet365 quota la vittoria interna del Celta a 1.73, sinonimo di fiducia nella capacità della squadra di casa di capitalizzare il sostegno dei propri tifosi. Il pareggio è proposto a 3.90, mentre la vittoria degli ospiti del Girona è quotata a 4.75. Numeri che riflettono l’idea che i galiziani abbiano le carte in regola per prevalere in questo scontro casalingo.

Le statistiche dei protagonisti attesi

Gli occhi saranno puntati su diversi giocatori chiave che possono influenzare l’andamento del match, a partire da Óscar Mingueza del Celta Vigo.

Difensore solido e affidabile, ha già accumulato 195 minuti di gioco nelle prime apparizioni stagionali, mettendo in mostra la sua capacità di leggere le situazioni difensive con efficacia: 10 duelli vinti su 16 e 2 dribbling riusciti su 4 tentati.

Nel reparto offensivo, la scena è pronta ad accogliere il veterano Iago Aspas, icona del Celta e sempre atteso dai tifosi. Nonostante un inizio di stagione in chiaroscuro, con 3 tiri in porta sui 6 totali effettuati e ancora in cerca della prima rete, la sua esperienza e visione di gioco sono risorse inestimabili per la squadra.

A rappresentare il Girona, c’è l’emergente Hugo Rincón, difensore di soli 22 anni che in 149 minuti di gioco ha già mostrato qualità nel gestire la palla (3 dribbling completati su altrettanti tentati) e un buon senso posizionale in difesa.

Anche Axel Witsel, con il suo bagaglio di esperienza, è pronto a offrire solidità al centro della retroguardia del Girona. In particolare, la sua precisione nei passaggi e la compostezza in fase difensiva potrebbero rivelarsi preziose per contrastare gli attacchi avversari.

Infine, Thomas Lemar tenterà di innescare le azioni offensive del Girona con la sua abilità nei passaggi chiave, dimostrata dai 5 suggerimenti chiave prodotti finora. La sua inclinazione a essere una presenza dinamica a centrocampo, grazie anche ai 11 duelli vinti su 21, sarà essenziale per il gioco del Girona.