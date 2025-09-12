È tutto pronto per la sfida tra l'Athletic Bilbao e l'Alaves, in programma sabato 13 settembre alle ore 18:30 presso l'iconico Estadio de San Mamés di Bilbao. La partita, valida per la quarta giornata della Liga 2025, vedrà le due formazioni basche affrontarsi in un derby ricco di tensioni e aspettative. Nessuna delle due squadre vuole farsi trovare impreparata, con l'Athletic Bilbao che punta a sfruttare il fattore campo per consolidare una posizione di vertice, mentre l'Alaves cercherà di sorprendere gli avversari con una prestazione solida e attenta.

Quote di Athletic Bilbao-Alaves: padroni di casa favoriti

Guardando alle quote per questa attesissima partita, il consenso dei bookmaker è chiaro: l'Athletic Bilbao è il grande favorito. Bet365 quota la vittoria dell'Athletic Bilbao a 1.60, mentre un eventuale pareggio sale a 3.90, con il successo a sorpresa dell'Alaves che paga ben 5.75 volte la posta.

Le quote riflettono non solo il fattore campo, ma anche la qualità della rosa dei padroni di casa, guidata da talenti come Nico Williams.

Le stelle in campo: Williams e Sannadi sotto la lente

Il giovane Nico Williams si è già messo in luce in questa prima parte di stagione, confermando le aspettative che lo circondano.

Con 3 presenze in altrettante partite, l’esterno offensivo dell’Athletic ha accumulato 256 minuti sul campo, con una media di valutazione di 8.17, evidenziando una crescita costante nel suo gioco. Ha già segnato una rete e fornito un assist, dimostrando di essere un giocatore chiave per i Leoni di Bilbao. Williams si distingue per i suoi 18 dribbling riusciti su 31 tentativi e per aver vinto 29 duelli su 52, mostrando grande abilità tecnica e determinazione nel suo gioco.

Maroan Sannadi invece è un altro elemento giovane che l'Athletic Bilbao spera possa continuare a migliorare. Finora ha collezionato due presenze da titolare e una da subentrato, segnando una rete nei suoi 127 minuti di gioco complessivi.

La sua capacità di farsi trovare al posto giusto nel momento giusto gli ha permesso di tenere una discreta media con 3 tiri nello specchio su 4 tentati, anche se la sua valutazione media si attesta a 6.37, indicando che ha ancora margini per crescere e consolidare la sua posizione in squadra.

Per l’Alaves, Toni Martínez è uno dei giocatori a cui puntare per ribaltare il pronostico. Con 228 minuti giocati su 3 partite, Martínez ha trovato la via della rete una volta, stabilizzando il suo valore all'interno dell'attacco della squadra con un rating medio di 7. Nonostante abbia effettivamente visto meno del pallone rispetto a Williams e Sannadi, Martínez ha dimostrato una certa efficacia nei duelli, vincendone 28 su 51, suggerendo che la sua forza fisica potrebbe essere un fattore chiave nel confronto.