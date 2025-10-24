Angers e Lorientsi si preparano ad affrontarsi nella nona giornata della Ligue 1 2025/26. La sfida andrà in scena domenica 26 ottobre alle 17:15 nello storico Stade Raymond-Kopa di Angers.

Probabili formazioni di Angers-Lorient

L’Angers dovrebbe presentarsi con il 4-2-3-1: Hervé Koffi tra i pali, difesa con Lefort, Camara, Hanin e Arcus. In mediana spazio a Abdelli e Belkebla, mentre sulla trequarti agiranno Mouton, Sbaï e Belkhdim alle spalle di Prosper Peter unica punta.

Il Lorient dovrebbe rispondere con un 3-4-2-1: in porta Mvogo, protetto da Talbi, Faye e Bamo Meïté.

In mezzo al campo Abergel ed Ebong, con Le Bris e Kan Guy Arsene a dare equilibrio. In avanti Makengo e Pagis supporteranno Muhamad Bamba, riferimento offensivo.

Le quote dei bookmaker per Angers-Lorient

La sfida si presenta in equilibrio secondo le valutazioni degli analisti. William Hill propone la vittoria dell’Angers a 2.62, mentre il pareggio è a 3.00. Pronostici simili su Bwin e Bet365, con l’1 a 2.55, la X a 3.20 e il successo del Lorient rispettivamente a 2.80 e 2.88.

Un equilibrio che rende il match ancora più aperto a possibili sorprese.

I giocatori chiave: riflettori su Pagis e Belkebla

Nel Lorient i fari sono puntati su Pablo Pagis, uno dei profili più attesi della sfida: media voto di 7.12 in cinque presenze, 3 gol realizzati su 7 tiri totali (6 nello specchio).

La sua freddezza sottoporta potrebbe rivelarsi determinante.

Per l’Angers il punto di equilibrio è Haris Belkebla, sempre presente nelle otto gare fin qui disputate. Pur senza gol, il mediano algerino garantisce sostanza con 278 passaggi completati e 14 tackle, risultando un riferimento imprescindibile nella fase difensiva.

Da seguire anche Prosper Peter, giovane carta offensiva dei padroni di casa: già a segno in 7 apparizioni, rappresenta una scommessa di prospettiva, capace di accendersi al momento giusto.