Angers e Lorientsi si preparano ad affrontarsi nella nona giornata della Ligue 1 2025/26. La sfida andrà in scena domenica 26 ottobre alle 17:15 nello storico Stade Raymond-Kopa di Angers.

Probabili formazioni di Angers-Lorient

L’Angers dovrebbe presentarsi con il 4-2-3-1: Hervé Koffi tra i pali, difesa con Lefort, Camara, Hanin e Arcus. In mediana spazio a Abdelli e Belkebla, mentre sulla trequarti agiranno Mouton, Sbaï e Belkhdim alle spalle di Prosper Peter unica punta.

Il Lorient dovrebbe rispondere con un 3-4-2-1: in porta Mvogo, protetto da Talbi, Faye e Bamo Meïté.

In mezzo al campo Abergel ed Ebong, con Le Bris e Kan Guy Arsene a dare equilibrio. In avanti Makengo e Pagis supporteranno Muhamad Bamba, riferimento offensivo.

France Flag
Ligue 1
Giornata 9
24/10/2025 20:45
Paris FC
VS
Nantes
25/10/2025 17:00
Stade Brestois 29
VS
Paris Saint Germain
25/10/2025 19:00
Monaco
VS
Toulouse
25/10/2025 21:05
Lens
VS
Marseille
26/10/2025 15:00
Lille
VS
Metz
26/10/2025 17:15
Angers
VS
Lorient
26/10/2025 17:15
Rennes
VS
Nice
26/10/2025 17:15
Auxerre
VS
Le Havre
26/10/2025 20:45
Lyon
VS
Strasbourg

Le quote dei bookmaker per Angers-Lorient

La sfida si presenta in equilibrio secondo le valutazioni degli analisti. William Hill propone la vittoria dell’Angers a 2.62, mentre il pareggio è a 3.00. Pronostici simili su Bwin e Bet365, con l’1 a 2.55, la X a 3.20 e il successo del Lorient rispettivamente a 2.80 e 2.88.

Un equilibrio che rende il match ancora più aperto a possibili sorprese.

France Flag
Ligue 1
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Marseille
8
6
0
2
21 / 7
14
18
W
W
W
W
W
2
Paris Saint Germain
8
5
2
1
16 / 8
8
17
D
D
W
L
W
3
Strasbourg
8
5
1
2
17 / 10
7
16
D
W
L
W
W
4
Lens
8
5
1
2
12 / 7
5
16
W
W
D
W
L
5
Lyon
8
5
0
3
11 / 8
3
15
L
L
W
W
L
6
Lille
8
4
2
2
16 / 10
6
14
W
D
L
L
W
7
Monaco
8
4
2
2
17 / 13
4
14
D
D
L
W
W
8
Toulouse
8
4
1
3
15 / 12
3
13
W
W
D
L
L
9
Rennes
8
2
5
1
11 / 12
-1
11
D
D
D
D
W
10
Nice
8
3
2
3
12 / 14
-2
11
W
D
D
L
W
11
Paris FC
8
3
1
4
13 / 15
-2
10
L
W
D
L
W
12
Stade Brestois 29
8
2
3
3
14 / 14
0
9
D
D
W
W
L
13
Lorient
8
2
2
4
12 / 19
-7
8
D
L
W
D
L
14
Auxerre
8
2
1
5
7 / 12
-5
7
D
L
L
W
L
15
Nantes
8
1
3
4
5 / 9
-4
6
L
D
D
D
L
16
Le Havre
8
1
3
4
10 / 16
-6
6
L
D
D
D
L
17
Angers
8
1
3
4
4 / 12
-8
6
D
L
L
L
D
18
Metz
8
0
2
6
5 / 20
-15
2
L
L
D
L
D

I giocatori chiave: riflettori su Pagis e Belkebla

Nel Lorient i fari sono puntati su Pablo Pagis, uno dei profili più attesi della sfida: media voto di 7.12 in cinque presenze, 3 gol realizzati su 7 tiri totali (6 nello specchio).

La sua freddezza sottoporta potrebbe rivelarsi determinante.

Per l’Angers il punto di equilibrio è Haris Belkebla, sempre presente nelle otto gare fin qui disputate. Pur senza gol, il mediano algerino garantisce sostanza con 278 passaggi completati e 14 tackle, risultando un riferimento imprescindibile nella fase difensiva.

Da seguire anche Prosper Peter, giovane carta offensiva dei padroni di casa: già a segno in 7 apparizioni, rappresenta una scommessa di prospettiva, capace di accendersi al momento giusto.
© RIPRODUZIONE VIETATA