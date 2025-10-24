Lille e Metz si preparano a scendere in campo domenica 26 ottobre alle 15:00 allo Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve d'Ascq, per la nona giornata di Ligue 1 della stagione 2025/26. Questa sfida vede il Lille, tradizionalmente una delle potenze della Ligue 1, confrontarsi con il Metz, una squadra ormai destinata alla parte più bassa della classifica.

Le probabili formazioni di Lille-Metz

Lille (4-2-3-1): Ozer; Aïssa Mandi, Mbemba, Perraud, Thomas Meunier; Bouaddi, André; Haraldsson, Fernández-Pardo, Félix Correia; Giroud.

Metz (3-4-2-1): Fischer; Terry Yegbe, Ballo-Touré, Gbamin; Alpha Touré, Boubacar Traore, Kouao, Giorgi Abuashvili; Hein, Sabaly; Habib Diallo.

Quote di Lille-Metz: Lille chiaro favorito

I bookmaker hanno emesso i loro verdetti con il Lille fortemente favorito per la vittoria. Bwin quota la vittoria casalinga a 1.32, il pareggio a 5.50 e il trionfo del Metz a 9.00. William Hill propone il Lille vincente a 1.33, il pareggio a 5.00 e il successo degli ospiti a 8.50. Anche Bet365 segue lo stesso trend, quotando la vittoria dei padroni di casa a 1.30, lasciando ben poche speranze al Metz per ribaltare le aspettative con un pareggio quotato a 5.50 e una vittoria esterna a 9.00.

Le statistiche dei giocatori chiave: Giroud e i protagonisti

Olivier Giroud, l'esperto attaccante del Lille, continua ad essere un punto di riferimento fondamentale nonostante l'età.

Finora, in 7 presenze, ha accumulato 590 minuti sul campo, segnando 2 gol e fornendo un assist. La sua fisicità e presenza in area sono evidenti nei 44 duelli vinti su 81 complessivi, mentre una certa difficoltà è emersa dal punto di vista dei rigori, avendo fallito un penalty nelle precedenti partite.

Félix Correia, il giovane centrocampista portoghese, ha dimostrato di essere un efficace creatore di gioco con 3 assist già realizzati in questa stagione su 8 apparizioni. Inoltre, la sua abilità nei passaggi chiave si è rivelata con 12 passaggi filtranti di qualità, rendendolo una pedina cruciale nella trequarti dei Mastini.

Dal lato del Metz, Koffi Kouao si presenta come uno dei difensori più presenti e determinati, con 713 minuti giocati su 8 partite e un buon numero di duelli vinti (43 su 82), mostrando quanto possa essere ostico per gli attaccanti avversari.

Nel reparto offensivo dei granata, Habib Diallo sarà chiamato a cercare di rimpinguare il suo score di 1 gol in 5 presenze finora. Con 4 tiri nello specchio della porta su 5 complessivi, Diallo rappresenta una delle minacce principali per il reparto difensivo del Lille.