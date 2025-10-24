Domenica 26 ottobre, l'Olympique Lione affronterà lo Strasburgo al Parc Olympique Lyonnais (uno degli impianti sportivi più prestigiosi del calcio francese) in occasione della nona giornata della Ligue 1. I padroni di casa vanno a caccia della sesta vittoria stagionale in campionato.

Le probabili formazioni di Lione-Strasburgo

Configurazione classica per il Lione che si schiera con un 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Dominik Greif, mentre la retroguardia vedrà Kluivert e Mata come colonne difensive. Il centrocampo sarà orchestrato dai piedi esperti di Tolisso e Morton, con Karabec pronto a inserirsi tra le linee.

Satriano guiderà l’attacco supportato da Fofana e Šulc.

Lo Strasburgo, dal canto suo, opterà per un 3-4-2-1. In porta Penders, protetto dai difensori centrali Høgsberg e Doukouré. Il reparto mediano sarà presidiato da El Mourabet e Barraco, mentre sarà Panichelli a essere il terminale offensivo principale. Julio Enciso e Moreira punteranno a creare scompiglio tra le fila del Lione.

Quote di Lione-Strasburgo

Le previsioni dei bookmaker danno il Lione come favorito nell'incontro.

Secondo Bwin, il successo degli uomini di casa è quotato a 2.05, il pareggio a 3.60 e la vittoria ospite a 3.30. Anche William Hill e Bet365 confermano questa tendenza, offrendo il trionfo casalingo rispettivamente a 2.10 e 3.25. La differenza di quotazioni sottolinea il leggero margine per il Lione per questa importante gara.

Le statistiche dei giocatori chiave

Adam Karabec è un giovane talento ceco che finora ha totalizzato 484 minuti in otto apparizioni con il Lione.

La sua capacità di trovare il gol lo ha già reso un protagonista assoluto con una rete all’attivo. La sua propensione all’incursione attraverso i dribbling (6 su 10 tentati) potrebbe rivelarsi cruciale contro la difesa dello Strasburgo.

Corentin Tolisso, nonostante i suoi 31 anni, è ancora un punto di riferimento a centrocampo. Con 386 passaggi completati in stagione, Tolisso possiede la visione di gioco necessaria per orchestrare le operazioni offensive del Lione. Ha già segnato 2 gol e vanta un rating di 7.06, sottolineando il suo contributo di qualità.

Per lo Strasburgo, Diego Moreira si presenta come uno dei giocatori più in forma, con 7 apparizioni e un rating di 7.26. Autore di un gol e due assist, Moreira si distingue per la sua dinamicità e apparente predisposizione al sacrificio in fase difensiva, viste le 14 azioni di recupero.

Infine, il giovane Joaquín Panichelli si è fatto notare per la sua capacità realizzativa: sette gol in otto partite sono un biglietto da visita impressionante che può mettere in difficoltà qualsiasi difensore. La sua abilità nel gioco aereo e nei duelli è un’arma che il Lione dovrà trattare con cura.