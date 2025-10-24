All'Estadio de San Mamés di Bilbao, sabato 25 ottobre alle 18:30, si alzerà il sipario su una sfida appassionante della decima giornata di La Liga 2025/26: Athletic Bilbao contro Getafe. Una partita che promette scintille e che vedrà i padroni di casa baschi cercare di confermare la loro supremazia tra le mura amiche, mentre il Getafe sarà determinato a spezzare la tradizione avversa e raccogliere punti preziosi in trasferta.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Getafe

Athletic Club Bilbao (4-2-3-1): Unai Simón; Aitor Paredes, Dani Vivian, Iñigo Lekue, Jesús Areso; Ruiz De Galarreta, Jauregizar; Oihan Sancet, Nico Williams, Álex Berenguer; Guruzeta.



Getafe (5-3-2): David Soria; Duarte, Juan Iglesias, Djené, Kiko Femenía, Diego Rico; Luis Milla, Arambarri, Mario Martín; Adrián Liso, Mayoral.

Quote di Athletic Bilbao-Getafe: Athletic nettamente favorito

I pronostici dei bookmaker vedono indubbiamente favorito l'Athletic Bilbao. Bwin quota la vittoria casalinga a 1.65, il pareggio a 3.50 e la vittoria esterna del Getafe a 6.00. Simili le valutazioni di William Hill, con il successo dell'Athletic a 1.67 e del Getafe sempre a 6.00. Anche Bet365 allinea le sue quote, proponendo il segno 1 a 1.67, la X a 3.50 e il 2 per una vittoria ospite ancora una volta a 6.00.

Le statistiche dei protagonisti: dal centrocampo dinamico al talento in attacco

Robert Navarro è una giovane promessa del centrocampo dell’Athletic, che ha totalizzato finora 300 minuti in campo in stagione, realizzando un gol e mantenendo una media valutativa di 6.59.

Navarro ha dimostrato frizzantezza con i suoi dribbling (3 riusciti su 10 tentati) e precisione nei passaggi con 103 totali e 6 chiave.

Oihan Sancet, anch’esso al servizio dei Leoni, ha contribuito con una rete in 495 minuti giocati. Le sue doti offensive sono evidenziate dagli 11 tiri totali di cui 4 nello specchio, e dalla capacità di guadagnare un calcio di rigore trasformato.

Spostandosi sulla fascia, Álex Berenguer si distingue per la sua abilità nei dribbling (8 riusciti su 13 tentati) e una notevole tenuta nei duelli, con 36 vinti su 74 affrontati, accumulando un minutaggio di 523 minuti a bilancio.

Per il Getafe, il faro a centrocampo è Luis Milla, che con una valutazione media di 7.11 rappresenta un prezioso faro di gioco.

Milla ha non solo orchestrato gli attacchi con 5 assist, ma si è rivelato insostituibile con i suoi 809 minuti giocati, 19 passaggi chiave e 360 totali.

Sul fronte offensivo, il giovane attaccante Adrián Liso ha mostrato l’abilità di un talento in arrivo, segnando 3 reti in 516 minuti, riuscendo a mettere a referto il proprio nome con frequenti, pesanti contributi nella manovra offensiva.