All'Estadio de San Mamés di Bilbao, sabato 25 ottobre alle 18:30, si alzerà il sipario su una sfida appassionante della decima giornata di La Liga 2025/26: Athletic Bilbao contro Getafe. Una partita che promette scintille e che vedrà i padroni di casa baschi cercare di confermare la loro supremazia tra le mura amiche, mentre il Getafe sarà determinato a spezzare la tradizione avversa e raccogliere punti preziosi in trasferta.

Spain Flag
La Liga
Giornata 10
24/10/2025 21:00
Real Sociedad
VS
Sevilla
25/10/2025 14:00
Girona
VS
Oviedo
25/10/2025 16:15
Espanyol
VS
Elche
25/10/2025 18:30
Athletic Club
VS
Getafe
25/10/2025 21:00
Valencia
VS
Villarreal
26/10/2025 14:00
Mallorca
VS
Levante
26/10/2025 16:15
Real Madrid
VS
Barcelona
26/10/2025 18:30
Osasuna
VS
Celta Vigo
26/10/2025 21:00
Rayo Vallecano
VS
Alaves
27/10/2025 21:00
Real Betis
VS
Atletico Madrid

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Getafe

Athletic Club Bilbao (4-2-3-1): Unai Simón; Aitor Paredes, Dani Vivian, Iñigo Lekue, Jesús Areso; Ruiz De Galarreta, Jauregizar; Oihan Sancet, Nico Williams, Álex Berenguer; Guruzeta.



Getafe (5-3-2): David Soria; Duarte, Juan Iglesias, Djené, Kiko Femenía, Diego Rico; Luis Milla, Arambarri, Mario Martín; Adrián Liso, Mayoral.

Quote di Athletic Bilbao-Getafe: Athletic nettamente favorito

I pronostici dei bookmaker vedono indubbiamente favorito l'Athletic Bilbao. Bwin quota la vittoria casalinga a 1.65, il pareggio a 3.50 e la vittoria esterna del Getafe a 6.00. Simili le valutazioni di William Hill, con il successo dell'Athletic a 1.67 e del Getafe sempre a 6.00. Anche Bet365 allinea le sue quote, proponendo il segno 1 a 1.67, la X a 3.50 e il 2 per una vittoria ospite ancora una volta a 6.00.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Real Madrid
9
8
0
1
20 / 9
11
24
W
W
L
W
W
2
Barcelona
9
7
1
1
24 / 10
14
22
W
L
W
W
W
3
Villarreal
9
5
2
2
16 / 10
6
17
D
L
W
W
W
4
Atletico Madrid
9
4
4
1
16 / 10
6
16
W
D
W
W
D
5
Real Betis
9
4
4
1
15 / 10
5
16
D
W
W
W
D
6
Espanyol
9
4
3
2
13 / 11
2
15
W
L
D
D
L
7
Elche
9
3
5
1
11 / 9
2
14
D
L
W
D
W
8
Athletic Club
9
4
2
3
9 / 9
0
14
D
W
L
D
L
9
Sevilla
9
4
1
4
16 / 14
2
13
L
W
W
L
W
10
Alaves
9
3
3
3
9 / 8
1
12
D
W
L
D
L
11
Rayo Vallecano
9
3
2
4
11 / 10
1
11
W
W
L
L
D
12
Getafe
9
3
2
4
9 / 12
-3
11
L
L
D
D
L
13
Osasuna
9
3
1
5
7 / 9
-2
10
L
W
L
D
L
14
Valencia
9
2
3
4
10 / 14
-4
9
D
L
L
D
W
15
Levante
9
2
2
5
13 / 17
-4
8
L
W
D
L
W
16
Mallorca
9
2
2
5
10 / 14
-4
8
W
L
W
L
D
17
Celta Vigo
9
0
7
2
8 / 11
-3
7
D
D
L
D
D
18
Real Sociedad
9
1
3
5
8 / 13
-5
6
D
L
L
W
L
19
Oviedo
9
2
0
7
4 / 16
-12
6
L
L
W
L
L
20
Girona
9
1
3
5
6 / 19
-13
6
L
W
D
D
L

Le statistiche dei protagonisti: dal centrocampo dinamico al talento in attacco

Robert Navarro è una giovane promessa del centrocampo dell’Athletic, che ha totalizzato finora 300 minuti in campo in stagione, realizzando un gol e mantenendo una media valutativa di 6.59.

Navarro ha dimostrato frizzantezza con i suoi dribbling (3 riusciti su 10 tentati) e precisione nei passaggi con 103 totali e 6 chiave.

Oihan Sancet, anch’esso al servizio dei Leoni, ha contribuito con una rete in 495 minuti giocati. Le sue doti offensive sono evidenziate dagli 11 tiri totali di cui 4 nello specchio, e dalla capacità di guadagnare un calcio di rigore trasformato.

Spostandosi sulla fascia, Álex Berenguer si distingue per la sua abilità nei dribbling (8 riusciti su 13 tentati) e una notevole tenuta nei duelli, con 36 vinti su 74 affrontati, accumulando un minutaggio di 523 minuti a bilancio.

Per il Getafe, il faro a centrocampo è Luis Milla, che con una valutazione media di 7.11 rappresenta un prezioso faro di gioco.

Milla ha non solo orchestrato gli attacchi con 5 assist, ma si è rivelato insostituibile con i suoi 809 minuti giocati, 19 passaggi chiave e 360 totali.

Sul fronte offensivo, il giovane attaccante Adrián Liso ha mostrato l’abilità di un talento in arrivo, segnando 3 reti in 516 minuti, riuscendo a mettere a referto il proprio nome con frequenti, pesanti contributi nella manovra offensiva.
