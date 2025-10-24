Sabato 25 ottobre, alle ore 21, l'Estadio de Mestalla di Valencia sarà il teatro dello scontro tra il Valencia e il Villarreal nella decima giornata della Liga 2025/26.

Le probabili formazioni di Valencia-Villarreal

Secondo le ultime informazioni, entrambi i tecnici potrebbero optare per uno schieramento speculare, un classico 4-4-2. Per il Valencia, mister potrebbe affidarsi a Agirrezabala tra i pali, affiancato dai difensori Eray Cömert, César Tárrega, il capitano José Gayà e Thierry Correia. A centrocampo, probabile la presenza di Javi Guerra, Pepelu, Diego López e Luis Rioja, con Arnaut Danjuma e Hugo Duro pronti a guidare l’attacco.

Di contro, il Villarreal dovrebbe rispondere con Arnau Tenas in porta. La linea difensiva potrebbe vedere schierati Renato Veiga, Rafa Marín, Sergi Cardona e Mouriño. In mezzo al campo, l'esperienza di Dani Parejo sarà cruciale, affiancato da Pape Gueye e Moleiro, mentre sulle ali spazio a Nicolas Pépé, con Mikautadze e il prolifico Gerard Moreno in avanti.

Spain Flag
La Liga
Giornata 10
24/10/2025 21:00
Real Sociedad
VS
Sevilla
25/10/2025 14:00
Girona
VS
Oviedo
25/10/2025 16:15
Espanyol
VS
Elche
25/10/2025 18:30
Athletic Club
VS
Getafe
25/10/2025 21:00
Valencia
VS
Villarreal
26/10/2025 14:00
Mallorca
VS
Levante
26/10/2025 16:15
Real Madrid
VS
Barcelona
26/10/2025 18:30
Osasuna
VS
Celta Vigo
26/10/2025 21:00
Rayo Vallecano
VS
Alaves
27/10/2025 21:00
Real Betis
VS
Atletico Madrid

Quote di Valencia-Villarreal: ospiti favoriti

Stando alle analisi dei bookmaker, il Villarreal parte leggermente favorito.

Bwin quota il successo degli ospiti a 2.30, mentre la vittoria del Valencia è pagata a 3.00 e il pareggio a 3.40.

Anche William Hill e Bet365 mostrano trend simili: il primo offre il Villarreal vincente a 2.25, mentre il secondo quota la stessa possibilità a 2.20. Il pareggio resta una valida opzione con quote rispettivamente di 3.40 e 3.50.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Real Madrid
9
8
0
1
20 / 9
11
24
W
W
L
W
W
2
Barcelona
9
7
1
1
24 / 10
14
22
W
L
W
W
W
3
Villarreal
9
5
2
2
16 / 10
6
17
D
L
W
W
W
4
Atletico Madrid
9
4
4
1
16 / 10
6
16
W
D
W
W
D
5
Real Betis
9
4
4
1
15 / 10
5
16
D
W
W
W
D
6
Espanyol
9
4
3
2
13 / 11
2
15
W
L
D
D
L
7
Elche
9
3
5
1
11 / 9
2
14
D
L
W
D
W
8
Athletic Club
9
4
2
3
9 / 9
0
14
D
W
L
D
L
9
Sevilla
9
4
1
4
16 / 14
2
13
L
W
W
L
W
10
Alaves
9
3
3
3
9 / 8
1
12
D
W
L
D
L
11
Rayo Vallecano
9
3
2
4
11 / 10
1
11
W
W
L
L
D
12
Getafe
9
3
2
4
9 / 12
-3
11
L
L
D
D
L
13
Osasuna
9
3
1
5
7 / 9
-2
10
L
W
L
D
L
14
Valencia
9
2
3
4
10 / 14
-4
9
D
L
L
D
W
15
Levante
9
2
2
5
13 / 17
-4
8
L
W
D
L
W
16
Mallorca
9
2
2
5
10 / 14
-4
8
W
L
W
L
D
17
Celta Vigo
9
0
7
2
8 / 11
-3
7
D
D
L
D
D
18
Real Sociedad
9
1
3
5
8 / 13
-5
6
D
L
L
W
L
19
Oviedo
9
2
0
7
4 / 16
-12
6
L
L
W
L
L
20
Girona
9
1
3
5
6 / 19
-13
6
L
W
D
D
L

Le statistiche dei protagonisti in campo

Arnaut Danjuma, 28 anni, è una delle stelle per il Valencia.

Con 9 presenze in campionato quest'anno, Danjuma è riuscito a trovare la rete in 3 occasioni, pur mostrando bisogno di migliorare la sua precisione sotto porta con un solo assist all'attivo. Con 14 tiri complessivi di cui 7 nello specchio, rimane un pericolo costante per le difese avversarie.

Accanto a lui, Hugo Duro rappresenta un importante contributo offensivo per i "Pipistrelli". Il ventiseienne spagnolo ha anch’esso segnato 3 reti nelle sue 9 apparizioni, mostrando un buon impatto nei duelli fisici con 26 duelli vinti su 63.

Per il "Sottomarino Giallo", Nicolas Pépé è un elemento chiave. Il centrocampista ivoriano ha già registrato 2 gol e un assist in stagione con una media di 7.36 su 9 presenze, confermandosi un elemento di grande affidabilità e pericolosità nell'ultimo passaggio, come testimoniano i suoi 21 passaggi chiave.

Altro giocatore da tenere d’occhio è Georges Mikautadze, che con 2 goal e 1 assist in appena 307 minuti ha dimostrato una certa freddezza sotto porta.
