Sabato 25 ottobre, alle ore 21, l'Estadio de Mestalla di Valencia sarà il teatro dello scontro tra il Valencia e il Villarreal nella decima giornata della Liga 2025/26.

Le probabili formazioni di Valencia-Villarreal

Secondo le ultime informazioni, entrambi i tecnici potrebbero optare per uno schieramento speculare, un classico 4-4-2. Per il Valencia, mister potrebbe affidarsi a Agirrezabala tra i pali, affiancato dai difensori Eray Cömert, César Tárrega, il capitano José Gayà e Thierry Correia. A centrocampo, probabile la presenza di Javi Guerra, Pepelu, Diego López e Luis Rioja, con Arnaut Danjuma e Hugo Duro pronti a guidare l’attacco.

Di contro, il Villarreal dovrebbe rispondere con Arnau Tenas in porta. La linea difensiva potrebbe vedere schierati Renato Veiga, Rafa Marín, Sergi Cardona e Mouriño. In mezzo al campo, l'esperienza di Dani Parejo sarà cruciale, affiancato da Pape Gueye e Moleiro, mentre sulle ali spazio a Nicolas Pépé, con Mikautadze e il prolifico Gerard Moreno in avanti.

Quote di Valencia-Villarreal: ospiti favoriti

Stando alle analisi dei bookmaker, il Villarreal parte leggermente favorito.

Bwin quota il successo degli ospiti a 2.30, mentre la vittoria del Valencia è pagata a 3.00 e il pareggio a 3.40.

Anche William Hill e Bet365 mostrano trend simili: il primo offre il Villarreal vincente a 2.25, mentre il secondo quota la stessa possibilità a 2.20. Il pareggio resta una valida opzione con quote rispettivamente di 3.40 e 3.50.

Le statistiche dei protagonisti in campo

Arnaut Danjuma, 28 anni, è una delle stelle per il Valencia.

Con 9 presenze in campionato quest'anno, Danjuma è riuscito a trovare la rete in 3 occasioni, pur mostrando bisogno di migliorare la sua precisione sotto porta con un solo assist all'attivo. Con 14 tiri complessivi di cui 7 nello specchio, rimane un pericolo costante per le difese avversarie.

Accanto a lui, Hugo Duro rappresenta un importante contributo offensivo per i "Pipistrelli". Il ventiseienne spagnolo ha anch’esso segnato 3 reti nelle sue 9 apparizioni, mostrando un buon impatto nei duelli fisici con 26 duelli vinti su 63.

Per il "Sottomarino Giallo", Nicolas Pépé è un elemento chiave. Il centrocampista ivoriano ha già registrato 2 gol e un assist in stagione con una media di 7.36 su 9 presenze, confermandosi un elemento di grande affidabilità e pericolosità nell'ultimo passaggio, come testimoniano i suoi 21 passaggi chiave.

Altro giocatore da tenere d’occhio è Georges Mikautadze, che con 2 goal e 1 assist in appena 307 minuti ha dimostrato una certa freddezza sotto porta.