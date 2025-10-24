Il tanto atteso Clásico tra Real Madrid e Barcellona si gioca il 26 ottobre 2025, alle ore 16:15, presso il leggendario Estadio Santiago Bernabéu di Madrid. Questa sfida di prestigio per la decima giornata della Liga attira sempre le attenzioni di appassionati e addetti ai lavori da ogni angolo del pianeta. Il Bernabéu, col suo fascino intramontabile, sarà il teatro di uno scontro che potrebbe valere il campionato in prospettiva di uno scontro punto a punto fino all'ultima giornata.

Le probabili formazioni del Clásico

Il Real Madrid dovrebbe schierare un 4-2-3-1, forte di una squadra in cui spiccano talenti di ampio respiro internazionale.

Tra i pali Courtois è la garanzia, mentre la difesa sarà composta da Huijsen e Militão centrali, con Carreras e Güler pronti a spingere sulle fasce. Al centrocampo, Valverde e Tchouaméni assicurano sostanza e qualità, mentre Bellingham, Vinícius e il giovane astro nascente Mastantuono sostengono in attacco Kylian Mbappé, vero faro del gioco madridista.

Il Barcellona risponde con un analogo 4-2-3-1. Szczęsny difende la porta blaugrana, protetto da una linea difensiva che include Balde, García, Cubarsí e Koundé. In cabina di regia il talento di Pedri e De Jong detta i ritmi. Sulla trequarti, López, Rashford e il giovane fenomeno Yamal si muovono alle spalle di Ferran Torres, a cui è affidato il compito di capitalizzare le azioni offensive.

Quote del Clásico: blancos favoriti

Secondo i principali bookmaker, il Real Madrid parte con i favori del pronostico in questo attesissimo confronto. Bwin quota la vittoria delle merengues a 2.05, il pareggio a 4.10 e il trionfo del Barcellona a 3.10. Anche William Hill conferma le stesse cifre, mentre Bet365 offre una leggera variazione con la vittoria del Real a 2.00, il pareggio a 4.10 e la vittoria del Barça a 3.20. I bookmaker lasciano intendere che, nonostante il fattore campo, l'esito del match non sia scontato e ci si aspetta una battaglia serrata.

Giocatori in evidenza: Mbappé, Pedri e gli emergenti

Kylian Mbappé: protagonista assoluto in questo inizio stagione del Real Madrid, ha già messo a segno 10 gol e 2 assist nelle prime 9 partite di campionato.

Con una valutazione media di 8.22 e una presenza costante in campo, è il pericolo pubblico numero uno per la difesa catalana.

Pedri: con 758 minuti nelle gambe in questa stagione, ha contribuito con 2 gol e un assist in 9 partite. La sua visione e precisione con il pallone ne fanno il metronomo del gioco catalano, tanto da meritarsi una media di 7.82 nella valutazione delle prestazioni.

Lamine Yamal: il baby prodigio del Barça ha mostrato lampi di puro talento nelle sue 5 presenze, con 2 gol e 4 assist.