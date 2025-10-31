Un intrigante confronto di Ligue 1 si prepara per il 2 novembre, quando il Brest affronterà il Lione alle 20:45 allo Stade Francis-Le Blé.

Il Brest cerca riscatto dopo un ottobre da dimenticare: quattro gare senza vittorie e due sconfitte consecutive hanno fatto scivolare la squadra di Eric Roy al 14º posto, appena sopra la zona rossa. I bretoni non segnano da due partite e vogliono evitare la terza gara di fila senza reti — evento che non accade dal 2019. In casa, però, restano pericolosi quando passano in vantaggio, avendo vinto le ultime tre partite di Ligue 1 al Francis-Le Blé dopo aver sbloccato il risultato.

Il Lione, invece, arriva da un clamoroso 3-3 contro il Paris FC, dopo aver sprecato un vantaggio di tre gol. La squadra di Paulo Fonseca resta comunque in piena corsa per la vetta, ma deve ritrovare solidità difensiva: sei gol subiti nelle ultime due trasferte. Out Abner per squalifica e diverse assenze pesanti, i Gones si affidano ancora a Pavel Šulc — reduce da una doppietta — e al capitano Corentin Tolisso per tornare a vincere lontano da casa dopo tre gare senza successi.

Le probabili formazioni di Brest-Lione

Brest (4-3-3)

Majecki; Lala, Díaz, Coulibaly, Locko; Tousart, Chotard, Magnetti; Del Castillo, Ajorque, Baldé

Indisponibili: Rémy Labeau (affaticamento muscolare), Kamory Doumbia (infortunio al ginocchio)

Dubbio: nessuno

Lione (4-2-3-1)

Greif; Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico; Tessmann, De Carvalho; Karabec, Tolisso, Moreira; Šulc

Indisponibili: Orel Mangala (lesione al crociato), Ernest Nuamah (lesione al crociato), Malick Fofana (distorsione alla caviglia)

Squalificato: Abner

Quote di Brest-Lione: gli ospiti partono favoriti

Secondo i principali bookmaker, il Lione parte avanti nel pronostico.

Su William Hill il successo esterno dei Gones è offerto a 2.20, mentre il pareggio si attesta a 3.40 e la vittoria casalinga del Brest a 3.10. Quotazioni simili su Bet365, che propone l’1 a 3.10, la X a 3.50 e il 2 a 2.25.

Le quote suggeriscono dunque una sfida aperta, ma con un lieve favore verso la formazione di Fonseca.

France Flag
Ligue 1
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Paris Saint Germain
10
6
3
1
20 / 9
11
21
D
W
D
D
W
2
Monaco
10
6
2
2
23 / 16
7
20
W
W
D
D
L
3
Marseille
10
6
1
3
24 / 11
13
19
D
L
W
W
W
4
Strasbourg
10
6
1
3
21 / 12
9
19
W
L
D
W
L
5
Lyon
10
6
1
3
16 / 12
4
19
D
W
L
L
W
6
Lens
10
6
1
3
14 / 10
4
19
L
W
W
W
D
7
Lille
10
5
2
3
22 / 13
9
17
L
W
W
D
L
8
Nice
10
5
2
3
16 / 15
1
17
W
W
W
D
D
9
Toulouse
10
4
2
4
17 / 15
2
14
D
L
W
W
D
10
Rennes
10
2
6
2
14 / 16
-2
12
D
L
D
D
D
11
Le Havre
10
3
3
4
12 / 16
-4
12
W
W
L
D
D
12
Paris FC
10
3
2
5
17 / 20
-3
11
D
L
L
W
D
13
Angers
10
2
4
4
8 / 14
-6
10
D
W
D
L
L
14
Stade Brestois 29
10
2
3
5
14 / 18
-4
9
L
L
D
D
W
15
Nantes
10
2
3
5
10 / 15
-5
9
L
W
L
D
D
16
Lorient
10
2
3
5
13 / 22
-9
9
D
L
D
L
W
17
Auxerre
10
2
1
7
7 / 16
-9
7
L
L
D
L
L
18
Metz
10
1
2
7
8 / 26
-18
5
W
L
L
L
D

Tutti gli occhi su Del Castillo e Tolisso: i protagonisti attesi

Romain Del Castillo è pronto a guidare il Brest alla ricerca di punti preziosi.

Finora è stato un riferimento offensivo fondamentale: 4 gol e 2 assist in 9 presenze, con una media voto di 7.00. La sua importanza emerge anche in fase di non possesso, dove ha già collezionato 23 tackle riusciti e un contributo costante nel pressing alto.

Sul fronte Lione, Corentin Tolisso resta uno degli uomini chiave. Con 3 reti in 10 presenze e una media valutazione di 7.11, il capitano sta garantendo equilibrio e leadership, portando qualità nella costruzione con 455 passaggi completati, di cui 10 chiave.

Attenzione anche a Pavel Šulc, autore di 4 gol in 10 partite. Il trequartista ceco aggiunge verticalità e imprevedibilità alla manovra lyonnaise, rappresentando una minaccia costante tra le linee.
