Un intrigante confronto di Ligue 1 si prepara per il 2 novembre, quando il Brest affronterà il Lione alle 20:45 allo Stade Francis-Le Blé.

Il Brest cerca riscatto dopo un ottobre da dimenticare: quattro gare senza vittorie e due sconfitte consecutive hanno fatto scivolare la squadra di Eric Roy al 14º posto, appena sopra la zona rossa. I bretoni non segnano da due partite e vogliono evitare la terza gara di fila senza reti — evento che non accade dal 2019. In casa, però, restano pericolosi quando passano in vantaggio, avendo vinto le ultime tre partite di Ligue 1 al Francis-Le Blé dopo aver sbloccato il risultato.

Il Lione, invece, arriva da un clamoroso 3-3 contro il Paris FC, dopo aver sprecato un vantaggio di tre gol. La squadra di Paulo Fonseca resta comunque in piena corsa per la vetta, ma deve ritrovare solidità difensiva: sei gol subiti nelle ultime due trasferte. Out Abner per squalifica e diverse assenze pesanti, i Gones si affidano ancora a Pavel Šulc — reduce da una doppietta — e al capitano Corentin Tolisso per tornare a vincere lontano da casa dopo tre gare senza successi.

Le probabili formazioni di Brest-Lione

Brest (4-3-3)

Majecki; Lala, Díaz, Coulibaly, Locko; Tousart, Chotard, Magnetti; Del Castillo, Ajorque, Baldé

Indisponibili: Rémy Labeau (affaticamento muscolare), Kamory Doumbia (infortunio al ginocchio)

Dubbio: nessuno

Lione (4-2-3-1)

Greif; Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico; Tessmann, De Carvalho; Karabec, Tolisso, Moreira; Šulc

Indisponibili: Orel Mangala (lesione al crociato), Ernest Nuamah (lesione al crociato), Malick Fofana (distorsione alla caviglia)

Squalificato: Abner

Quote di Brest-Lione: gli ospiti partono favoriti

Secondo i principali bookmaker, il Lione parte avanti nel pronostico.

Su William Hill il successo esterno dei Gones è offerto a 2.20, mentre il pareggio si attesta a 3.40 e la vittoria casalinga del Brest a 3.10. Quotazioni simili su Bet365, che propone l’1 a 3.10, la X a 3.50 e il 2 a 2.25.

Le quote suggeriscono dunque una sfida aperta, ma con un lieve favore verso la formazione di Fonseca.

Tutti gli occhi su Del Castillo e Tolisso: i protagonisti attesi

Romain Del Castillo è pronto a guidare il Brest alla ricerca di punti preziosi.

Finora è stato un riferimento offensivo fondamentale: 4 gol e 2 assist in 9 presenze, con una media voto di 7.00. La sua importanza emerge anche in fase di non possesso, dove ha già collezionato 23 tackle riusciti e un contributo costante nel pressing alto.

Sul fronte Lione, Corentin Tolisso resta uno degli uomini chiave. Con 3 reti in 10 presenze e una media valutazione di 7.11, il capitano sta garantendo equilibrio e leadership, portando qualità nella costruzione con 455 passaggi completati, di cui 10 chiave.

Attenzione anche a Pavel Šulc, autore di 4 gol in 10 partite. Il trequartista ceco aggiunge verticalità e imprevedibilità alla manovra lyonnaise, rappresentando una minaccia costante tra le linee.