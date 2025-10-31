Il Getafe ospiterà il Girona venerdì 31 ottobre alle 21:00 al Coliseum per l’undicesima giornata della Liga 2025/26. Le due squadre arrivano all’appuntamento con ambizioni diverse, ma con un obiettivo comune: conquistare tre punti pesanti. Il pubblico madrileno farà da cornice a un match che promette intensità, duelli fisici e momenti di grande intensità tecnica.

Spain Flag
La Liga
Giornata 11
31/10/2025 21:00
Getafe
VS
Girona
01/11/2025 14:00
Villarreal
VS
Rayo Vallecano
01/11/2025 16:15
Atletico Madrid
VS
Sevilla
01/11/2025 18:30
Real Sociedad
VS
Athletic Club
01/11/2025 21:00
Real Madrid
VS
Valencia
02/11/2025 14:00
Levante
VS
Celta Vigo
02/11/2025 16:15
Alaves
VS
Espanyol
02/11/2025 18:30
Barcelona
VS
Elche
02/11/2025 21:00
Real Betis
VS
Mallorca
03/11/2025 21:00
Oviedo
VS
Osasuna

Le probabili formazioni di Getafe-Girona

Il Getafe dovrebbe presentarsi con un accorto 5-3-2, affidandosi a David Soria tra i pali.

In difesa spazio a Djené, Juan Iglesias, Duarte, Kiko Femenía e Diego Rico. In mezzo al campo, Luis Milla sarà il faro della manovra, affiancato da Mauro Arambarri e Mario Martín. Davanti, fiducia al tandem composto da Adrián Liso e Borja Mayoral.

Il Girona dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1, con Paulo Gazzaniga a difesa della porta. Linea arretrata formata da Daley Blind, Vitor Reis, Álex Moreno e Arnau Martínez. In mediana spazio alla coppia Axel Witsel-Iván Martín, mentre sulla trequarti agiranno Ounahi, Roca e Tsygankov, pronti a supportare l’unica punta Vanat.

Quote di Getafe-Girona: equilibrio tra le due sfidanti

Secondo i principali bookmaker, il Getafe parte con un leggero vantaggio. Su William Hill la vittoria dei madrileni è proposta a 2.15, con il pareggio a 2.90 e il successo del Girona a 3.80.

Linea simile per Bet365, che quota il segno 1 a 2.15, la X a 2.90 e il 2 a 3.90.

Le quote delineano dunque una sfida aperta, con il Getafe leggermente favorito ma con margini per possibili sorprese.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Real Madrid
10
9
0
1
22 / 10
12
27
W
W
W
L
W
2
Barcelona
10
7
1
2
25 / 12
13
22
L
W
L
W
W
3
Villarreal
10
6
2
2
18 / 10
8
20
W
D
L
W
W
4
Atletico Madrid
10
5
4
1
18 / 10
8
19
W
W
D
W
W
5
Espanyol
10
5
3
2
14 / 11
3
18
W
W
L
D
D
6
Real Betis
10
4
4
2
15 / 12
3
16
L
D
W
W
W
7
Rayo Vallecano
10
4
2
4
12 / 10
2
14
W
W
W
L
L
8
Elche
10
3
5
2
11 / 10
1
14
L
D
L
W
D
9
Athletic Club
10
4
2
4
9 / 10
-1
14
L
D
W
L
D
10
Getafe
10
4
2
4
10 / 12
-2
14
W
L
L
D
D
11
Sevilla
10
4
1
5
17 / 16
1
13
L
L
W
W
L
12
Alaves
10
3
3
4
9 / 9
0
12
L
D
W
L
D
13
Celta Vigo
10
1
7
2
11 / 13
-2
10
W
D
D
L
D
14
Osasuna
10
3
1
6
9 / 12
-3
10
L
L
W
L
D
15
Levante
10
2
3
5
14 / 18
-4
9
D
L
W
D
L
16
Mallorca
10
2
3
5
11 / 15
-4
9
D
W
L
W
L
17
Real Sociedad
10
2
3
5
10 / 14
-4
9
W
D
L
L
W
18
Valencia
10
2
3
5
10 / 16
-6
9
L
D
L
L
D
19
Oviedo
10
2
1
7
7 / 19
-12
7
D
L
L
W
L
20
Girona
10
1
4
5
9 / 22
-13
7
D
L
W
D
D

Focus sui protagonisti in campo

Nel Getafe, i riflettori saranno puntati su Borja Mayoral, riferimento offensivo e uomo di maggiore esperienza nel reparto avanzato.

Nonostante fin qui abbia totalizzato solo 7 presenze, l’attaccante spagnolo ha già messo a referto 3 gol e 1 assist, con una media voto di 6.94. Solido nel fraseggio (110 passaggi completati) e letale sotto porta, ha centrato lo specchio in tutte le 4 conclusioni effettuate in stagione: numeri che ne confermano il peso nella manovra offensiva azulona.

Accanto a lui potrebbe brillare Adrián Liso, giovane talento da tenere d’occhio. A soli 20 anni, ha già raccolto 606 minuti in campionato, impreziositi da 3 reti in 7 presenze, tutte da titolare. Rating medio 6.73 e buona precisione nei 9 tiri tentati (5 nello specchio) certificano la sua crescita e il suo potenziale futuro.

Sul fronte Girona, spicca la qualità di Azzedine Ounahi, protagonista di un avvio di stagione brillante: 2 gol in 368 minuti distribuiti su 5 presenze, con una media voto di 7.56. La sua capacità di saltare l’uomo (16 dribbling riusciti su 25) lo rende una minaccia costante tra le linee e uno dei profili più imprevedibili nella trequarti catalana.
© RIPRODUZIONE VIETATA