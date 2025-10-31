Il Getafe ospiterà il Girona venerdì 31 ottobre alle 21:00 al Coliseum per l’undicesima giornata della Liga 2025/26. Le due squadre arrivano all’appuntamento con ambizioni diverse, ma con un obiettivo comune: conquistare tre punti pesanti. Il pubblico madrileno farà da cornice a un match che promette intensità, duelli fisici e momenti di grande intensità tecnica.

Le probabili formazioni di Getafe-Girona

Il Getafe dovrebbe presentarsi con un accorto 5-3-2, affidandosi a David Soria tra i pali.

In difesa spazio a Djené, Juan Iglesias, Duarte, Kiko Femenía e Diego Rico. In mezzo al campo, Luis Milla sarà il faro della manovra, affiancato da Mauro Arambarri e Mario Martín. Davanti, fiducia al tandem composto da Adrián Liso e Borja Mayoral.

Il Girona dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1, con Paulo Gazzaniga a difesa della porta. Linea arretrata formata da Daley Blind, Vitor Reis, Álex Moreno e Arnau Martínez. In mediana spazio alla coppia Axel Witsel-Iván Martín, mentre sulla trequarti agiranno Ounahi, Roca e Tsygankov, pronti a supportare l’unica punta Vanat.

Quote di Getafe-Girona: equilibrio tra le due sfidanti

Secondo i principali bookmaker, il Getafe parte con un leggero vantaggio. Su William Hill la vittoria dei madrileni è proposta a 2.15, con il pareggio a 2.90 e il successo del Girona a 3.80.

Linea simile per Bet365, che quota il segno 1 a 2.15, la X a 2.90 e il 2 a 3.90.

Le quote delineano dunque una sfida aperta, con il Getafe leggermente favorito ma con margini per possibili sorprese.

Focus sui protagonisti in campo

Nel Getafe, i riflettori saranno puntati su Borja Mayoral, riferimento offensivo e uomo di maggiore esperienza nel reparto avanzato.

Nonostante fin qui abbia totalizzato solo 7 presenze, l’attaccante spagnolo ha già messo a referto 3 gol e 1 assist, con una media voto di 6.94. Solido nel fraseggio (110 passaggi completati) e letale sotto porta, ha centrato lo specchio in tutte le 4 conclusioni effettuate in stagione: numeri che ne confermano il peso nella manovra offensiva azulona.

Accanto a lui potrebbe brillare Adrián Liso, giovane talento da tenere d’occhio. A soli 20 anni, ha già raccolto 606 minuti in campionato, impreziositi da 3 reti in 7 presenze, tutte da titolare. Rating medio 6.73 e buona precisione nei 9 tiri tentati (5 nello specchio) certificano la sua crescita e il suo potenziale futuro.

Sul fronte Girona, spicca la qualità di Azzedine Ounahi, protagonista di un avvio di stagione brillante: 2 gol in 368 minuti distribuiti su 5 presenze, con una media voto di 7.56. La sua capacità di saltare l’uomo (16 dribbling riusciti su 25) lo rende una minaccia costante tra le linee e uno dei profili più imprevedibili nella trequarti catalana.