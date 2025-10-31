Domenica 2 novembre alle ore 17:15, lo Stade Bollaert-Delelis di Lens ospiterà la sfida tra i padroni di casa e il Lorient, valida per l’undicesima giornata della Ligue 1 2025/26.

Dopo il ko di Metz, il Lens cerca riscatto in casa contro il Lorient per evitare la seconda sconfitta consecutiva in campionato. La squadra di Pierre Sage, scesa al sesto posto, punta a mantenere l’ottimo rendimento interno: quattro vittorie di fila al Bollaert-Delelis e nove successi consecutivi in Ligue 1 ogni volta che segna più di un gol. Occhi puntati su Odsonne Edouard, a caccia del terzo centro casalingo consecutivo, e su Thomasson, uomo assist con quattro passaggi vincenti.

Il Lorient di Olivier Pantaloni resta fuori dalla zona retrocessione dopo il pari con il PSG, ma fatica lontano dal Moustoir, dove non ha ancora segnato nel secondo tempo e ha raccolto un solo punto in trasferta. Il tecnico dovrà rinunciare a diversi elementi, mentre Igor Silva — autore del pareggio contro i parigini — guiderà la retroguardia. I bretoni inseguono la prima vittoria esterna in Ligue 1 dal marzo 2024.

Le probabili formazioni di Lens-Lorient

Lens (3-4-3): Risser; Gradit, Baidoo, Sarr; Aguilar, Sangaré, Thomasson, Machado; Thauvin, Edouard, Said

Indisponibili: nessuno segnalato

Dubbio: nessuno

Lorient (4-3-3): Mvogo; Le Bris, Silva, Talbi, Yongwa; Kouassi, Abergel, Makengo; Karim, Aiyegun, Bamba

Indisponibili: Isaak Toure (operato al crociato), Bamba Dieng (problema ai legamenti), Panos Katseris (affaticamento alla gamba), Abdoulaye Faye (infortunio al piede), Bandiougou Fadiga (distorsione alla caviglia)

Dubbio: Trevan Sanusi (distorsione alla caviglia)

Quote: Lens favorito dai pronostici

I bookmaker unanimemente favoriscono il Lens per il confronto di domenica pomeriggio.

Per William Hill, la vittoria interna è quotata a 1.50, pareggio a 4.33 e successo esterno del Lorient a 6.00. Bet365, invece, ritiene leggermente più probabile una vittoria del Lens fissando la quota a 1.48, mentre pareggio e vittoria del Lorient restano sugli stessi livelli, rispettivamente a 4.33 e 6.50.

Statistiche giocatori: punti di forza e sorprese attese

Odsonne Édouard: con 3 gol e un rigore realizzato, Odsonne Édouard si è già distinto per la sua capacità di andare a rete in questo avvio di stagione.

In 374 minuti giocati in Ligue 1, l'ex attaccante ha dimostrato efficienza davanti alla porta sfruttando pochissimi tiri.

Morgan Guilavogui: nonostante un utilizzo spesso parziale (377 minuti complessivi), Guilavogui ha mostrato una significativa incisività ogni qualvolta è stato chiamato in causa. I suoi 5 dribbling completati su 11 tentativi ne evidenziano anche uno spunto nei duelli individuali.

Florian Thauvin: con uno zoccolo duro d’esperienza accumulato nelle sue dieci presenze stagionali, Thauvin continua a proporre un gioco di alto livello con passaggi chiave (18 in stagione) che creano numerose occasioni pericolose. Tuttavia, 2 gol e 7 tiri nello specchio suggeriscono margini di miglioramento in fase realizzativa.

Arthur Avom: iIl giovane camerunese Avom è un elemento cruciale nel centrocampo del Lorient con 754 minuti spesi tra i titolari. Le sue 20 intercettazioni e la capacità di rompere il gioco avversario lo rendono un tassello fondamentale nello scacchiere tattico della squadra ospite.

Dermane Karim: nonostante la giovane età, Karim si sta affermando come una risorsa vitale in mezzo al campo. I suoi 177 passaggi completati e la propensione a vincere duelli (28 su 65) delineano un giocatore promettente.