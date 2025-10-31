La tanto attesa sfida tra Colonia e Amburgo è fissata per il 2 novembre alle ore 15:30 nell'affascinante cornice del RheinEnergieStadion di Colonia, per la nona giornata della Bundesliga 2025/26.

Le probabili formazioni di Colonia-Amburgo

Il Colonia dovrebbe schierarsi con un modulo 3-4-2-1 che ha dato ottimi risultati nelle recenti uscite. In porta troviamo Schwäbe, protetto dai difensori Eric Martel, Cenk Özkacar e Heintz. La mediana sarà probabilmente composta da Denis Huseinbašić, Jóhannesson, Sebulonsen e Lund, mentre in avanti giocheranno Marius Bülter, Kamiński e il giovane talento Said El Mala.

L'Hamburger SV risponderà con un modulo offensivo 3-4-3. Difesa affidata a Vušković, Elfadli e Nicolás Capaldo con il portiere Fernandes. A centrocampo, il giovane promettente Remberg e l'esperto Sambi Lokonga influenzeranno il ritmo della partita, supportati da Miro Muheim e Mikelbrencis. Il tridente offensivo vedrà come protagonisti Dompé, Königsdörffer e Philippe.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 9
31/10/2025 20:30
FC Augsburg
VS
Borussia Dortmund
01/11/2025 15:30
FSV Mainz 05
VS
Werder Bremen
01/11/2025 15:30
RB Leipzig
VS
VfB Stuttgart
01/11/2025 15:30
1. FC Heidenheim
VS
Eintracht Frankfurt
01/11/2025 15:30
Union Berlin
VS
SC Freiburg
01/11/2025 15:30
FC St. Pauli
VS
Borussia Mönchengladbach
01/11/2025 18:30
Bayern München
VS
Bayer Leverkusen
02/11/2025 15:30
1.FC Köln
VS
Hamburger SV
02/11/2025 17:30
VfL Wolfsburg
VS
1899 Hoffenheim

Quote di Colonia-Hamburger SV: i padroni di casa favoriti

Le agenzie di scommesse puntano sull'FC Colonia come favorito per la vittoria.

William Hill e Bet365 quotano il successo del Colonia a 2.10, mentre il pareggio è offerto rispettivamente a 3.50 e 3.70. La vittoria del club di Amburgo è quotata a 3.20, un'opzione comunque interessante per chi crede nella capacità degli ospiti di sovvertire il pronostico.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern München
8
8
0
0
30 / 4
26
24
W
W
W
W
W
2
RB Leipzig
8
6
1
1
16 / 9
7
19
W
W
D
W
W
3
VfB Stuttgart
8
6
0
2
13 / 7
6
18
W
W
W
W
W
4
Borussia Dortmund
8
5
2
1
14 / 6
8
17
W
L
D
W
W
5
Bayer Leverkusen
8
5
2
1
18 / 11
7
17
W
W
W
W
D
6
Eintracht Frankfurt
8
4
1
3
21 / 18
3
13
W
D
L
W
L
7
1899 Hoffenheim
8
4
1
3
15 / 13
2
13
W
W
L
D
L
8
1.FC Köln
8
3
2
3
12 / 11
1
11
L
D
W
L
L
9
Werder Bremen
8
3
2
3
12 / 16
-4
11
W
D
W
L
L
10
Union Berlin
8
3
1
4
11 / 15
-4
10
L
W
L
D
W
11
SC Freiburg
8
2
3
3
11 / 13
-2
9
L
D
D
D
W
12
VfL Wolfsburg
8
2
2
4
9 / 13
-4
8
W
L
L
L
L
13
Hamburger SV
8
2
2
4
7 / 11
-4
8
L
L
W
D
W
14
FC St. Pauli
8
2
1
5
8 / 14
-6
7
L
L
L
L
L
15
FC Augsburg
8
2
1
5
12 / 20
-8
7
L
D
W
L
L
16
FSV Mainz 05
8
1
1
6
9 / 16
-7
4
L
L
L
L
W
17
1. FC Heidenheim
8
1
1
6
7 / 16
-9
4
L
D
L
W
L
18
Borussia Mönchengladbach
8
0
3
5
6 / 18
-12
3
L
L
D
L
D

Le prestazioni dei giocatori chiave

Said El Mala, diciannovenne centrocampista del Colonia, finora sta impressionando per maturità e qualità in campo.

Con 317 minuti giocati in questa stagione, El Mala ha già trovato il gol tre volte e fornito un assist, evidenziando un'elevata precisione nei tiri (8 su 15 in porta) e un buon rendimento nei duelli (26 su 61 vinti).

Jakub Kamiński si è dimostrato una pedina fondamentale per il Colonia, con una media di 720 minuti distribuiti su 8 presenze. Con tre gol all'attivo, Kamiński rappresenta una costante minaccia per le difese avversarie, come dimostrano le sue 14 occasioni da gol create grazie a passaggi chiave.

Jean-Luc Dompé, francese del HSV, si distingue per la sua abilità tecnica e dribbling, essendo riuscito a completare 11 dribbling su 18 tentativi. Con un gol segnato e una forte capacità nel gestire i passaggi, Dompé sarà uno dei principali punti di riferimento offensivi per gli ospiti.
