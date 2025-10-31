Un intrigante confronto di Bundesliga attende appassionati e tifosi il prossimo 2 novembre, quando il Wolfsburg fronteggerà l'Hoffenheim nella cornice della Volkswagen Arena, con inizio fissato per le ore 17:30.

Le probabili formazioni di Wolfsburg-Hoffenheim

Per questo incontro, il VfL Wolfsburg dovrebbe schierarsi con il modulo 4-2-3-1, affidandosi a Marius Müller tra i pali, con la difesa composta da Konstantinos Koulierakis, Jenson Seelt, Aaron Zehnter e Saël Kumbedi. A centrocampo, la coppia Vini Souza e Arnold sarà supportata dall'estro di Eriksen.

In attacco spazio a Amoura, Adam Daghim e Jonas Wind.

Hoffenheim dovrà rispondere con un assetto 4-4-2, con O. Baumann tra i pali, Hajdari e Robin Hranáč al centro della difesa, affiancati da Bernardo e Prass sugli esterni. In mediana, il dinamismo di Wouter Burger e Avdullahu sarà fondamentale, mentre in attacco la coppia composta da Kramarić e Fisnik Asllani cercherà di fare la differenza, affiancati da Touré e Tim Lemperle sulle fasce.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 9
31/10/2025 20:30
FC Augsburg
VS
Borussia Dortmund
01/11/2025 15:30
FSV Mainz 05
VS
Werder Bremen
01/11/2025 15:30
RB Leipzig
VS
VfB Stuttgart
01/11/2025 15:30
1. FC Heidenheim
VS
Eintracht Frankfurt
01/11/2025 15:30
Union Berlin
VS
SC Freiburg
01/11/2025 15:30
FC St. Pauli
VS
Borussia Mönchengladbach
01/11/2025 18:30
Bayern München
VS
Bayer Leverkusen
02/11/2025 15:30
1.FC Köln
VS
Hamburger SV
02/11/2025 17:30
VfL Wolfsburg
VS
1899 Hoffenheim

Quote di Wolfsburg-Hoffenheim: equilibrio ma leggera preferenza per gli ospiti

I bookmaker vedono una leggera preferenza per l'Hoffenheim in questa trasferta.

William Hill quota la vittoria della squadra ospite a 2.30, mentre la vittoria casalinga del Wolfsburg è offerta a 2.75. Il pareggio viene quotato 3.60. Simili le valutazioni anche da Bet365, che presenta le stesse quote per i risultati principali.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern München
8
8
0
0
30 / 4
26
24
W
W
W
W
W
2
RB Leipzig
8
6
1
1
16 / 9
7
19
W
W
D
W
W
3
VfB Stuttgart
8
6
0
2
13 / 7
6
18
W
W
W
W
W
4
Borussia Dortmund
8
5
2
1
14 / 6
8
17
W
L
D
W
W
5
Bayer Leverkusen
8
5
2
1
18 / 11
7
17
W
W
W
W
D
6
Eintracht Frankfurt
8
4
1
3
21 / 18
3
13
W
D
L
W
L
7
1899 Hoffenheim
8
4
1
3
15 / 13
2
13
W
W
L
D
L
8
1.FC Köln
8
3
2
3
12 / 11
1
11
L
D
W
L
L
9
Werder Bremen
8
3
2
3
12 / 16
-4
11
W
D
W
L
L
10
Union Berlin
8
3
1
4
11 / 15
-4
10
L
W
L
D
W
11
SC Freiburg
8
2
3
3
11 / 13
-2
9
L
D
D
D
W
12
VfL Wolfsburg
8
2
2
4
9 / 13
-4
8
W
L
L
L
L
13
Hamburger SV
8
2
2
4
7 / 11
-4
8
L
L
W
D
W
14
FC St. Pauli
8
2
1
5
8 / 14
-6
7
L
L
L
L
L
15
FC Augsburg
8
2
1
5
12 / 20
-8
7
L
D
W
L
L
16
FSV Mainz 05
8
1
1
6
9 / 16
-7
4
L
L
L
L
W
17
1. FC Heidenheim
8
1
1
6
7 / 16
-9
4
L
D
L
W
L
18
Borussia Mönchengladbach
8
0
3
5
6 / 18
-12
3
L
L
D
L
D

Le statistiche dei giocatori chiave: Eriksen e Daghim per Wolfsburg, Kramarić e Asllani per Hoffenheim

Christian Eriksen, esperto centrocampista del Wolfsburg, ha finora totalizzato cinque presenze in campionato, trovando spazio spesso come sostituto.

Con 112 passaggi all'attivo e un assist, il danese è visto come un elemento cruciale per il raccordo tra difesa e attacco.

Adam Daghim, giovane attaccante di origine danese, ha registrato sei presenze, con una valutazione media di 6.88. Le sue due reti forniscono un promettente slancio offensivo che il Wolfsburg spera di capitalizzare in questa gara casalinga.

Per l'Hoffenheim, Andrej Kramarić si conferma una pedina strategica a centrocampo, con un rendimento medio di 7.16. I suoi 3 gol e 2 assist distribuiti in otto apparizioni rendono il croato uno degli uomini più temuti dagli avversari. Al suo fianco, Fisnik Asllani contribuisce con 5 reti su 19 tiri, sottolineando il suo potenziale offensivo, nello sforzo di allungare la striscia positiva dell'Hoffenheim in questa stagione.
