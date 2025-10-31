Un intrigante confronto di Bundesliga attende appassionati e tifosi il prossimo 2 novembre, quando il Wolfsburg fronteggerà l'Hoffenheim nella cornice della Volkswagen Arena, con inizio fissato per le ore 17:30.

Le probabili formazioni di Wolfsburg-Hoffenheim

Per questo incontro, il VfL Wolfsburg dovrebbe schierarsi con il modulo 4-2-3-1, affidandosi a Marius Müller tra i pali, con la difesa composta da Konstantinos Koulierakis, Jenson Seelt, Aaron Zehnter e Saël Kumbedi. A centrocampo, la coppia Vini Souza e Arnold sarà supportata dall'estro di Eriksen.

In attacco spazio a Amoura, Adam Daghim e Jonas Wind.

Hoffenheim dovrà rispondere con un assetto 4-4-2, con O. Baumann tra i pali, Hajdari e Robin Hranáč al centro della difesa, affiancati da Bernardo e Prass sugli esterni. In mediana, il dinamismo di Wouter Burger e Avdullahu sarà fondamentale, mentre in attacco la coppia composta da Kramarić e Fisnik Asllani cercherà di fare la differenza, affiancati da Touré e Tim Lemperle sulle fasce.

Quote di Wolfsburg-Hoffenheim: equilibrio ma leggera preferenza per gli ospiti

I bookmaker vedono una leggera preferenza per l'Hoffenheim in questa trasferta.

William Hill quota la vittoria della squadra ospite a 2.30, mentre la vittoria casalinga del Wolfsburg è offerta a 2.75. Il pareggio viene quotato 3.60. Simili le valutazioni anche da Bet365, che presenta le stesse quote per i risultati principali.

Le statistiche dei giocatori chiave: Eriksen e Daghim per Wolfsburg, Kramarić e Asllani per Hoffenheim

Christian Eriksen, esperto centrocampista del Wolfsburg, ha finora totalizzato cinque presenze in campionato, trovando spazio spesso come sostituto.

Con 112 passaggi all'attivo e un assist, il danese è visto come un elemento cruciale per il raccordo tra difesa e attacco.

Adam Daghim, giovane attaccante di origine danese, ha registrato sei presenze, con una valutazione media di 6.88. Le sue due reti forniscono un promettente slancio offensivo che il Wolfsburg spera di capitalizzare in questa gara casalinga.

Per l'Hoffenheim, Andrej Kramarić si conferma una pedina strategica a centrocampo, con un rendimento medio di 7.16. I suoi 3 gol e 2 assist distribuiti in otto apparizioni rendono il croato uno degli uomini più temuti dagli avversari. Al suo fianco, Fisnik Asllani contribuisce con 5 reti su 19 tiri, sottolineando il suo potenziale offensivo, nello sforzo di allungare la striscia positiva dell'Hoffenheim in questa stagione.