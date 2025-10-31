Sabato 1 novembre alle ore 15:30, il Millerntor-Stadion di Amburgo ospiterà l'attesa sfida di Bundesliga tra l'FC St. Pauli e il Borussia Mönchengladbach, valida per la nona giornata della stagione regolare 2025/26. L'incontro vedrà le due squadre contendenti cercare di risalire la classifica, con i padroni di casa che partono leggermente favoriti secondo i bookmaker.

Le probabili formazioni di FC St. Pauli-Borussia Mönchengladbach

Per i padroni di casa, il tecnico ha scelto di schierare la formazione nel modulo 3-4-2-1, così composta: Vasilj tra i pali; la difesa sarà affidata a Smith, Mets e Wahl; a centrocampo agiranno Fujita e Hountondji come esterni, mentre la coppia centrale sarà composta da Sinani e Saliakas.

Dietro l'unica punta Kaars, ci saranno Oppie e Pereira Lage.

Gli ospiti del Borussia Mönchengladbach si schierano con un modulo difensivo 5-4-1: Nicolas in porta, baluardo dei cinque di difesa formata da Elvedi, Sander, Diks, Friedrich e Netz. A centrocampo, spazio per Engelhardt, Reitz, Stöger e Honorat, e unica punta sarà Tabaković.

Quote di FC St. Pauli-Borussia Mönchengladbach: favoriti i padroni di casa

I bookmaker inclinano la bilancia verso l'FC St. Pauli come leggermente favorito. William Hill offre la vittoria del St. Pauli a 2.15, il pareggio a 3.40, mentre il successo del Mönchengladbach è quotato a 3.25. Anche Bet365 segue questa linea con la vittoria casalinga a 2.15, il segno X a 3.50 e la vittoria esterna a 3.30.

Una partita che si preannuncia equilibrata ma con un leggero vantaggio per i ragazzi di Amburgo.

Le statistiche dei protagonisti in campo

Nel cuore del gioco dell'FC St.

Pauli, Mathias Pereira Lage, attaccante portoghese, si è distinto nei primi match di questa stagione. Le sue otto presenze in campo, sempre da titolare, lo vedono un elemento cruciale nel mosaico offensivo della squadra. Nonostante non abbia ancora trovato il gol, il suo contributo di un assist è stato determinante, così come gli sforzi difensivi con 15 tackle. Con 12 passaggi chiave nelle gambe, Pereira Lage è un jolly da tenere d’occhio.

Accanto a lui, Danel Sinani, attaccante lussemburghese, ha dimostrato grande efficacia. Con due gol all’attivo e un assist in otto partite, è stato spesso decisivo nell'economia della squadra. Sinani ha registrato ben 401 passaggi, confermando una buona visione di gioco, e ha un alto tasso di successo nei dribbling, segnando un tasso di realizzazione positivo su 12 tentativi.

Sul fronte del Mönchengladbach, Kevin Stöger e Franck Honorat sono i due elementi da tenere sotto osservazione. Stöger, centrocampista austriaco, ha giocato sette partite con una discreta abilità nei passaggi, fornendo 10 passaggi chiave e mostrando un carattere combattivo con 19 duelli vinti su 45.

Infine, Haris Tabaković, attaccante del Gladbach, vanta una notevole fisicità con i suoi 196 cm d’altezza. Ha già segnato 3 reti in sette apparizioni, servendo al contempo come importante riferimento offensivo. La sua capacità nel gioco aereo e nel lavoro sporco di riconquista palla sarà fondamentale per le ambizioni di successo della squadra ospite.