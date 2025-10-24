A metà autunno le luci dello Stade Bollaert-Delelis si accenderanno sul match di cartello della nona giornata di Ligue 1 tra Lens e Marsiglia, in programma sabato 25 ottobre alle 21:05. Una sfida dal peso specifico già elevato in questa prima fase della stagione 2025/26: un successo dei padroni di casa permetterebbe loro di sorpassare la squadra di De Zerbi, mentre gli ospiti andranno a caccia di punti per difendere la vetta il più a lungo possibile.

France Flag
Ligue 1
Giornata 9
24/10/2025 20:45
Paris FC
VS
Nantes
25/10/2025 17:00
Stade Brestois 29
VS
Paris Saint Germain
25/10/2025 19:00
Monaco
VS
Toulouse
25/10/2025 21:05
Lens
VS
Marseille
26/10/2025 15:00
Lille
VS
Metz
26/10/2025 17:15
Angers
VS
Lorient
26/10/2025 17:15
Rennes
VS
Nice
26/10/2025 17:15
Auxerre
VS
Le Havre
26/10/2025 20:45
Lyon
VS
Strasbourg

Le probabili formazioni di Lens-Marsiglia

Il Lens dovrebbe presentarsi con il 3-4-2-1: Risser tra i pali, con Baidoo, Sarr e Gradit a comporre la linea difensiva.

In mediana spazio a Sangaré e Thomasson, mentre Aguilar e Udol agiranno sulle corsie. Sulla trequarti Thauvin e Guilavogui sosterranno Odsonne Edouard riferimento centrale.

Il Marsiglia dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1: in porta De Lange, difesa formata da Aguerd, Balerdi, Emerson e Pavard. A centrocampo Højbjerg e Matt O’Riley in doppia diga, mentre il trio Angel Gomes, Igor Paixão e Greenwood agirà alle spalle di Aubameyang punta unica.

Quote di Lens-Marsiglia: provenzali favoriti

Secondo i principali bookmaker è il Marsiglia a partire con i favori del pronostico. Su Bwin il segno 2 è proposto a 2.37, con il pareggio a 3.60 e il successo del Lens a 2.80. William Hill conferma la tendenza offrendo il Marsiglia a 2.38, la X a 3.50 e l’1 a 2.80.

Quote simili su Bet365, che propone il successo del Lens a 2.70, il pareggio a 3.60 e la vittoria dei provenzali a 2.45.

France Flag
Ligue 1
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Marseille
8
6
0
2
21 / 7
14
18
W
W
W
W
W
2
Paris Saint Germain
8
5
2
1
16 / 8
8
17
D
D
W
L
W
3
Strasbourg
8
5
1
2
17 / 10
7
16
D
W
L
W
W
4
Lens
8
5
1
2
12 / 7
5
16
W
W
D
W
L
5
Lyon
8
5
0
3
11 / 8
3
15
L
L
W
W
L
6
Lille
8
4
2
2
16 / 10
6
14
W
D
L
L
W
7
Monaco
8
4
2
2
17 / 13
4
14
D
D
L
W
W
8
Toulouse
8
4
1
3
15 / 12
3
13
W
W
D
L
L
9
Rennes
8
2
5
1
11 / 12
-1
11
D
D
D
D
W
10
Nice
8
3
2
3
12 / 14
-2
11
W
D
D
L
W
11
Paris FC
8
3
1
4
13 / 15
-2
10
L
W
D
L
W
12
Stade Brestois 29
8
2
3
3
14 / 14
0
9
D
D
W
W
L
13
Lorient
8
2
2
4
12 / 19
-7
8
D
L
W
D
L
14
Auxerre
8
2
1
5
7 / 12
-5
7
D
L
L
W
L
15
Nantes
8
1
3
4
5 / 9
-4
6
L
D
D
D
L
16
Le Havre
8
1
3
4
10 / 16
-6
6
L
D
D
D
L
17
Angers
8
1
3
4
4 / 12
-8
6
D
L
L
L
D
18
Metz
8
0
2
6
5 / 20
-15
2
L
L
D
L
D

Le statistiche dei giocatori chiave

Nel Lens spicca Ruben Aguilar, motore della corsia: sempre presente finora con 627 minuti accumulati, 13 tackle vinti, 7 intercetti e 266 passaggi completati, segno di affidabilità e continuità nella doppia fase.

Davanti riflettori su Odsonne Édouard, già a quota 2 gol in soli 248 minuti: rendimento alto a fronte di un minutaggio ridotto, che lo rende una minaccia credibile nell’area avversaria.

Sul fronte Marsiglia il faro offensivo è Mason Greenwood, devastante con 6 reti e 3 assist in 8 presenze, oltre a 19 passaggi chiave che certificano il suo peso creativo nel sistema di De Zerbi.

A completare il quadro c’è Pierre-Emerick Aubameyang, che con 3 gol e 1 assist continua a essere un terminale di riferimento, pericoloso tanto in finalizzazione quanto nel lavoro di sponda per i compagni.
