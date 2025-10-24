A metà autunno le luci dello Stade Bollaert-Delelis si accenderanno sul match di cartello della nona giornata di Ligue 1 tra Lens e Marsiglia, in programma sabato 25 ottobre alle 21:05. Una sfida dal peso specifico già elevato in questa prima fase della stagione 2025/26: un successo dei padroni di casa permetterebbe loro di sorpassare la squadra di De Zerbi, mentre gli ospiti andranno a caccia di punti per difendere la vetta il più a lungo possibile.

Le probabili formazioni di Lens-Marsiglia

Il Lens dovrebbe presentarsi con il 3-4-2-1: Risser tra i pali, con Baidoo, Sarr e Gradit a comporre la linea difensiva.

In mediana spazio a Sangaré e Thomasson, mentre Aguilar e Udol agiranno sulle corsie. Sulla trequarti Thauvin e Guilavogui sosterranno Odsonne Edouard riferimento centrale.

Il Marsiglia dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1: in porta De Lange, difesa formata da Aguerd, Balerdi, Emerson e Pavard. A centrocampo Højbjerg e Matt O’Riley in doppia diga, mentre il trio Angel Gomes, Igor Paixão e Greenwood agirà alle spalle di Aubameyang punta unica.

Quote di Lens-Marsiglia: provenzali favoriti

Secondo i principali bookmaker è il Marsiglia a partire con i favori del pronostico. Su Bwin il segno 2 è proposto a 2.37, con il pareggio a 3.60 e il successo del Lens a 2.80. William Hill conferma la tendenza offrendo il Marsiglia a 2.38, la X a 3.50 e l’1 a 2.80.

Quote simili su Bet365, che propone il successo del Lens a 2.70, il pareggio a 3.60 e la vittoria dei provenzali a 2.45.

Le statistiche dei giocatori chiave

Nel Lens spicca Ruben Aguilar, motore della corsia: sempre presente finora con 627 minuti accumulati, 13 tackle vinti, 7 intercetti e 266 passaggi completati, segno di affidabilità e continuità nella doppia fase.

Davanti riflettori su Odsonne Édouard, già a quota 2 gol in soli 248 minuti: rendimento alto a fronte di un minutaggio ridotto, che lo rende una minaccia credibile nell’area avversaria.

Sul fronte Marsiglia il faro offensivo è Mason Greenwood, devastante con 6 reti e 3 assist in 8 presenze, oltre a 19 passaggi chiave che certificano il suo peso creativo nel sistema di De Zerbi.

A completare il quadro c’è Pierre-Emerick Aubameyang, che con 3 gol e 1 assist continua a essere un terminale di riferimento, pericoloso tanto in finalizzazione quanto nel lavoro di sponda per i compagni.