Una sfida dalle mille emozioni quella tra Rennes e Nizza, in programma domenica 26 ottobre alle ore 17:15. Il teatro di questo duello sarà il Roazhon Park di Rennes, in una gara valida per la nona giornata della Ligue 1 2025/26.

Le probabili formazioni di Rennes-Nizza

Il Rennes si schiererà presumibilmente con un 3-5-2, affidandosi a Brice Samba tra i pali; una linea difensiva composta da Jacquet, Rouault e Alidu Seidu. A centrocampo, spazio a Rongier, pronto a dettare i ritmi di gioco coadiuvato da Seko Fofana, Camara, il giovane Quentin Merlin e Ludovic Blas.

In attacco, responsabilità affidate a Embolo e Lepaul, chiamati a scardinare la difesa avversaria.

Il Nizza, d'altra parte, risponderà con un 3-4-3: il portiere Diouf cercherà di tenere la porta inviolata; la difesa sarà composta da Oppong, Ali Abdi e Antoine Mendy. A centrocampo, Vanhoutte, Abdul Samed, Melvin Bard e Clauss lavoreranno per dare equilibrio e offrire supporto agli attaccanti. In attacco, Jérémie Boga, Sofiane Diop e Momo Cho tenteranno di trovare la via della rete.

Quote di Rennes-Nizza: la squadra di casa è favorita

Secondo i bookmaker, il Rennes parte con il favore del pronostico.

William Hill quota la vittoria casalinga a 2.20, il pareggio a 3.40 e la vittoria del Nizza a 3.00. Bwin propone quote simili, fissando il successo del Rennes sempre a 2.20, il pareggio a 3.60 e la vittoria ospite ancora a 3.00. Per Bet365, un trionfo dei padroni di casa è valutato a 2.25, con il pareggio a 3.50 e la vittoria del Nizza a 3.10. Una differenza di quote che sottolinea come i rossoneri di Rennes siano visti in leggero vantaggio per questo confronto.

Le statistiche dei protagonisti chiave sul campo

Tra i protagonisti del match, Valentin Rongier rappresenta una delle certezze a centrocampo per il Rennes.

Con 590 minuti già trascorsi sul campo questa stagione, il 31enne ha collezionato 419 passaggi e si è distinto con 7 passaggi chiave. Tuttavia, la sua tenace presenza si è finora tradotta in 10 falli commessi, un dettaglio che dovrà tenere sotto controllo per evitare ammonizioni.

Ludovic Blas, anch'esso cuore pulsante del Rennes, ha partecipato a 7 incontri, segnando due reti e offrendo un assist. Con 193 passaggi completati e un'importante presenza nelle aree calde del campo, è anche andato in rete su calcio di rigore.

Per il Nizza, è Sofiane Diop il giocatore su cui si accenderanno i riflettori. Il 25enne ha già segnato 4 gol in stagione, a cui aggiunge un assist, ha inoltre completato 197 passaggi.

Le sue incursioni e il dinamismo potrebbero portare guai per la difesa del Rennes.

Infine, Jérémie Boga, con 414 minuti giocati e due gol all’attivo, cercherà di imprimere il suo marchio nel match, sfruttando la sua abilità nei dribbling e la capacità di distribuzione del gioco, avendo al suo attivo nove passaggi chiave finora.