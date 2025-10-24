Il Monaco ospita il Tolosa allo Stade Louis II il 25 ottobre alle 19:00, per la nona giornata della Ligue 1 2025/2026. Due compagini in cerca di punti per scalare la classifica si affrontano nel suggestivo scenario monegasco. La formazione di casa, allenata da un Henry in cerca di riscatto, sfrutterà il calore del proprio pubblico per confermare il buon inizio di stagione, mentre gli ospiti cercheranno di strappare un risultato positivo in una trasferta insidiosa. Le statistiche recenti favoriscono leggermente i monegaschi, ma la palla è rotonda e tutto può succedere, soprattutto tra due compagini che occupano la zona centrale della classifica.

Le probabili formazioni di Monaco-Tolosa

Monaco (3-4-2-1): Philipp Köhn; Salisu, Caio Henrique, Thilo Kehrer; Coulibaly, Jordan Teze, Krepin Diatta, Ouattara; Akliouche, Ansu Fati; Biereth.

Tolosa (3-4-3): Restes; Cresswell, Nicolaisen, Sidibé; Abu Francis, Cásseres, Dayann Methalie, Aron Donnum; Yann Gboho, Emersonn, Frank Magri.

Quote di Monaco-Tolosa: monegaschi in vantaggio secondo i bookmaker

I bookmaker danno favorito il Monaco in questa sfida casalinga. Bwin quota la vittoria del Monaco a 1.82, il pareggio a 3.90 e la vittoria del Tolosa a 4.00. Anche William Hill e Bet365 registrano quote simili, con il successo interno offerto rispettivamente a 1.83 e 1.80. Il pareggio è valutato a 3.70 da William Hill e a 3.90 da Bet365, mentre il colpo esterno del Tolosa viene rispettivamente quotato a 3.90 e a 4.20.

Luci puntate sui protagonisti: Ansu Fati e i talenti emergenti

Nella rosa del Monaco, uno dei giocatori più attesi è sicuramente Ansu Fati.

Il talento spagnolo ha già messo a segno 5 gol in appena 4 presenze stagionali, confermandosi letale sotto porta e con un’ottima valutazione media di 7.2. Proveniente da una recente gestione attenta dei minuti sul campo, Fati ha mostrato grande efficacia, realizzando 5 gol su 8 tiri, 5 dei quali nello specchio.

Sempre tra le fila dei monegaschi, Maghnes Akliouche si distingue per la sua regia a centrocampo. Con 2 reti e un assist in 624 minuti, il giovane centrocampista offre dinamismo e visione di gioco, anche se le sue percentuali nei duelli indicano margini di miglioramento.

Dal lato opposto, il Tolosa può contare su un imprescindibile Aron Dønnum, pilastro del centrocampo con una valutazione media di 7.41.

In 8 partite, ha realizzato 2 gol e altrettanti passaggi decisivi, contribuendo significativamente alla manovra offensiva della squadra.

Infine, tra gli attaccanti del Tolosa, Yann Gboho si distingue per le sue doti offensive. Con 3 gol segnati e 1 assist, è una delle frecce nell’arco del coach, promettendo un duello interessante con la difesa del Monaco.