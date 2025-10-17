Nantes e Lille si preparano a scendere in campo il 19 ottobre alle ore 20:45 presso lo Stade de la Beaujoire, per l'ottava giornata della Ligue 1 stagione 2025-2026.

Le probabili formazioni di Nantes-Lille

Nantes (4-5-1): Lopes; Mwanga, Awaziem, Leroux, Amian; Hyeok-Kyu Kwon, Hyun-Seok Hong, Tabibou, Lahdo, Abline; Mohamed.

Lille (4-3-3): Ozer; Mandi, Ngoy, Perraud, Meunier; Bouaddi, André, Bentaleb; Fernández-Pardo, Giroud, Haraldsson.

Quote di Nantes-Lille: favoriti i Mastini

Il Lille è visto come il favorito dai bookmaker per questa sfida.

William Hill quota la vittoria degli ospiti a 1.85, mentre un successo del Nantes è quotato a 4.20 e il pareggio a 3.50.

Bet365 propone quote simili, con il Lille vincente a 1.80, il Nantes a 4.50 e il segno X a 3.60.

Le statistiche dei giocatori chiave

I riflettori saranno puntati su diversi giocatori in entrambe le formazioni.

Tra le fila del Nantes, Mayckel Lahdo, nonostante un inizio di stagione altalenante, è determinato a lasciare il segno. Con 4 presenze all’attivo, ha già trovato la via del gol ed è noto per la sua capacità di dribblare gli avversari, con 4 dribbling riusciti su 8 tentativi.

Mostafa Mohamed rappresenta un altro tassello cruciale per i padroni di casa. L’attaccante egiziano, con 6 presenze e un gol all'attivo, è un combattente in area come testimoniato dai 79 duelli affrontati, di cui 33 vinti. La sua presenza sarà fondamentale per cercare di portare a casa un risultato positivo.

Per quanto riguarda il Lille, Olivier Giroud, veterano del gol, continua a far parlare di sé. Con 2 reti in 4 presenze, rappresenta una minaccia costante per qualsiasi difesa, grazie alla sua abilità nel gioco aereo e alla capacità di capitalizzare anche le mezze occasioni.

Infine, da tenere d’occhio sarà anche Matias Fernandez-Pardo, giovane promessa tra le fila dei Mastini. Con 2 gol e un assist nei suoi 7 incontri fin qui disputati, la sua rapidità e visione di gioco potrebbero risultare determinanti per scardinare la difesa avversaria. Le sue statistiche di dribbling, con 8 riusciti su 13 tentati, lo rendono un giocatore in grado di creare pericoli costanti sulle fasce.