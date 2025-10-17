Nantes e Lille si preparano a scendere in campo il 19 ottobre alle ore 20:45 presso lo Stade de la Beaujoire, per l'ottava giornata della Ligue 1 stagione 2025-2026.

Le probabili formazioni di Nantes-Lille

Nantes (4-5-1): Lopes; Mwanga, Awaziem, Leroux, Amian; Hyeok-Kyu Kwon, Hyun-Seok Hong, Tabibou, Lahdo, Abline; Mohamed.

Lille (4-3-3): Ozer; Mandi, Ngoy, Perraud, Meunier; Bouaddi, André, Bentaleb; Fernández-Pardo, Giroud, Haraldsson.

France Flag
Ligue 1
Giornata 8
17/10/2025 20:45
Paris Saint Germain
VS
Strasbourg
18/10/2025 17:00
Nice
VS
Lyon
18/10/2025 19:00
Angers
VS
Monaco
18/10/2025 21:05
Marseille
VS
Le Havre
19/10/2025 15:00
Lens
VS
Paris FC
19/10/2025 17:15
Rennes
VS
Auxerre
19/10/2025 17:15
Toulouse
VS
Metz
19/10/2025 17:15
Lorient
VS
Stade Brestois 29
19/10/2025 20:45
Nantes
VS
Lille

Quote di Nantes-Lille: favoriti i Mastini

Il Lille è visto come il favorito dai bookmaker per questa sfida.

William Hill quota la vittoria degli ospiti a 1.85, mentre un successo del Nantes è quotato a 4.20 e il pareggio a 3.50.

Bet365 propone quote simili, con il Lille vincente a 1.80, il Nantes a 4.50 e il segno X a 3.60.

France Flag
Ligue 1
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Paris Saint Germain
7
5
1
1
13 / 5
8
16
D
W
L
W
W
2
Marseille
7
5
0
2
15 / 5
10
15
W
W
W
W
L
3
Strasbourg
7
5
0
2
14 / 7
7
15
W
L
W
W
L
4
Lyon
7
5
0
2
9 / 5
4
15
L
W
W
L
W
5
Monaco
7
4
1
2
16 / 12
4
13
D
L
W
W
W
6
Lens
7
4
1
2
10 / 6
4
13
W
D
W
L
W
7
Lille
7
3
2
2
14 / 10
4
11
D
L
L
W
W
8
Paris FC
7
3
1
3
12 / 13
-1
10
W
D
L
W
W
9
Toulouse
7
3
1
3
11 / 12
-1
10
W
D
L
L
L
10
Rennes
7
2
4
1
9 / 10
-1
10
D
D
D
W
D
11
Stade Brestois 29
7
2
2
3
11 / 11
0
8
D
W
W
L
L
12
Nice
7
2
2
3
9 / 12
-3
8
D
D
L
W
L
13
Lorient
7
2
1
4
9 / 16
-7
7
L
W
D
L
L
14
Le Havre
7
1
3
3
8 / 10
-2
6
D
D
D
L
W
15
Nantes
7
1
3
3
5 / 7
-2
6
D
D
D
L
W
16
Auxerre
7
2
0
5
5 / 10
-5
6
L
L
W
L
L
17
Angers
7
1
2
4
3 / 11
-8
5
L
L
L
D
D
18
Metz
7
0
2
5
5 / 16
-11
2
L
D
L
D
L

Le statistiche dei giocatori chiave

I riflettori saranno puntati su diversi giocatori in entrambe le formazioni.

Tra le fila del Nantes, Mayckel Lahdo, nonostante un inizio di stagione altalenante, è determinato a lasciare il segno. Con 4 presenze all’attivo, ha già trovato la via del gol ed è noto per la sua capacità di dribblare gli avversari, con 4 dribbling riusciti su 8 tentativi.

Mostafa Mohamed rappresenta un altro tassello cruciale per i padroni di casa. L’attaccante egiziano, con 6 presenze e un gol all'attivo, è un combattente in area come testimoniato dai 79 duelli affrontati, di cui 33 vinti. La sua presenza sarà fondamentale per cercare di portare a casa un risultato positivo.

Per quanto riguarda il Lille, Olivier Giroud, veterano del gol, continua a far parlare di sé. Con 2 reti in 4 presenze, rappresenta una minaccia costante per qualsiasi difesa, grazie alla sua abilità nel gioco aereo e alla capacità di capitalizzare anche le mezze occasioni.

Infine, da tenere d’occhio sarà anche Matias Fernandez-Pardo, giovane promessa tra le fila dei Mastini. Con 2 gol e un assist nei suoi 7 incontri fin qui disputati, la sua rapidità e visione di gioco potrebbero risultare determinanti per scardinare la difesa avversaria. Le sue statistiche di dribbling, con 8 riusciti su 13 tentati, lo rendono un giocatore in grado di creare pericoli costanti sulle fasce.
