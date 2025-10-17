Lorient e Brest si affronteranno domenica 19 ottobre alle 17:15 allo Stade du Moustoir, nel match valido per l’ottava giornata di Ligue 1. Il derby bretone promette spettacolo e intensità, con le due squadre determinate a imporsi in una sfida dal sapore speciale, capace di accendere la passione dei tifosi di tutta la Bretagna.

Le probabili formazioni di Lorient-Brest

Sfida tatticamente interessante tra due squadre che puntano sul dinamismo e sull’intensità di gioco.

Lorient (3-4-2-1): Mvogo; Talbi, Faye, Meité; Abergel, Ebong, Le Bris, Arsene; Makengo, Pagis; Bamba.

Brest (4-2-3-1): Majecki; Díaz, Chardonnet, Locko, Lala; Magnetti, Chotard; Doumbia, Mboup, Dina Ebimbe; Ajorque.

Il Lorient si affiderà alla compattezza del suo 3-4-2-1 per controllare il ritmo della gara, mentre il Brest punterà sulla solidità del 4-2-3-1 e sulla fisicità di Ludovic Ajorque come riferimento offensivo.

Quote di Lorient-Brest: equilibrio nelle previsioni

Le quote dei bookmaker indicano un sostanziale equilibrio, con un lieve vantaggio per i padroni di casa.



William Hill propone la vittoria del Lorient a 2.50, il successo esterno del Brest a 2.70 e il pareggio a 3.30.

Valori simili per Bet365, che quota il Lorient a 2.60, il Brest a 2.75 e il pari a 3.25.

Tutto lascia presagire una sfida combattuta e incerta fino all’ultimo, con entrambe le squadre decise a imporsi nel derby bretone e conquistare punti preziosi per la classifica.

France Flag
Ligue 1
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Paris Saint Germain
7
5
1
1
13 / 5
8
16
D
W
L
W
W
2
Marseille
7
5
0
2
15 / 5
10
15
W
W
W
W
L
3
Strasbourg
7
5
0
2
14 / 7
7
15
W
L
W
W
L
4
Lyon
7
5
0
2
9 / 5
4
15
L
W
W
L
W
5
Monaco
7
4
1
2
16 / 12
4
13
D
L
W
W
W
6
Lens
7
4
1
2
10 / 6
4
13
W
D
W
L
W
7
Lille
7
3
2
2
14 / 10
4
11
D
L
L
W
W
8
Paris FC
7
3
1
3
12 / 13
-1
10
W
D
L
W
W
9
Toulouse
7
3
1
3
11 / 12
-1
10
W
D
L
L
L
10
Rennes
7
2
4
1
9 / 10
-1
10
D
D
D
W
D
11
Stade Brestois 29
7
2
2
3
11 / 11
0
8
D
W
W
L
L
12
Nice
7
2
2
3
9 / 12
-3
8
D
D
L
W
L
13
Lorient
7
2
1
4
9 / 16
-7
7
L
W
D
L
L
14
Le Havre
7
1
3
3
8 / 10
-2
6
D
D
D
L
W
15
Nantes
7
1
3
3
5 / 7
-2
6
D
D
D
L
W
16
Auxerre
7
2
0
5
5 / 10
-5
6
L
L
W
L
L
17
Angers
7
1
2
4
3 / 11
-8
5
L
L
L
D
D
18
Metz
7
0
2
5
5 / 16
-11
2
L
D
L
D
L

Le statistiche dei giocatori chiave

Tra i protagonisti più attesi della sfida spiccano alcuni elementi decisivi per entrambe le squadre.



Nel Lorient, i riflettori sono puntati su Pablo Pagis, autore di un inizio di stagione brillante con 3 gol in 4 presenze e una valutazione media di 7.33. Il giovane attaccante rappresenta la principale arma offensiva dei padroni di casa, capace di incidere con rapidità e senso del gol.

Sul fronte opposto, il Brest si affida alla potenza e all’esperienza di Ludovic Ajorque, punto di riferimento nel reparto avanzato. Con 1 gol e 3 assist all’attivo, oltre a 75 duelli vinti su 125, il centravanti francese è una minaccia costante per qualsiasi difesa grazie alla sua presenza fisica e alla capacità di aprire spazi per i compagni.

A centrocampo, Kamory Doumbia sta emergendo come uno dei motori del Brest. Il maliano ha già messo a segno 2 reti e completato 189 passaggi, dimostrando solidità, visione di gioco e un’energia inesauribile che lo rendono un pilastro della manovra offensiva bretone.
