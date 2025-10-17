Il 17 ottobre alle ore 21:00, l’Estadio Nuevo Carlos Tartiere di Oviedo sarà il teatro della nona giornata della Liga, con i padroni di casa del Real Oviedo pronti a sfidare l’Espanyol. Sarà una serata speciale per Luis Carrión, che debutta sulla panchina dei Carbayones con l’obiettivo di dare una svolta alla stagione.

Le probabili formazioni di Real Oviedo-Espanyol

Real Oviedo (4-3-3): Aarón Escandell; David Carmo, Eric Bailly, R. Alhassane, Nacho Vidal; Leander Dendoncker, Santiago Colombatto, A. Reina; Ilyas Chaira, Salomón Rondón, H. Hassan.

Espanyol (4-2-3-1): Marko Dmitrović; Leandro Cabrera, C. Riedel, Carlos Romero, Omar El Hilali; Urko González, Pol Lozano; Edu Expósito, Pere Milla, Tyrhys Dolan; Roberto.

Il Real Oviedo, tornato in Liga dopo vent’anni, sta affrontando un avvio complicato con due vittorie e sei sconfitte, che lo collocano al 17° posto in classifica. Dopo la sconfitta contro il Levante, Luis Carrión è stato chiamato a sostituire Paunovic sulla panchina dei Carbayones.

L’Espanyol, attualmente nono con 12 punti, ha rallentato dopo un buon inizio di stagione. La squadra di Manolo González punta a ritrovare slancio e continuità nella trasferta di Oviedo, in una sfida che promette intensità e voglia di riscatto da entrambe le parti.

Quote: Espanyol leggermente avanti secondo i bookmaker

I bookmaker vedono l’Espanyol leggermente favorito nella trasferta in terra asturiana. William Hill quota la vittoria del Real Oviedo a 3.00, il pareggio a 2.90 e il successo dell’Espanyol a 2.50.

Quote simili per Bet365, che offre la vittoria casalinga della squadra di Luis Carrión a 3.00, il pari a 3.10 e il colpo esterno degli uomini di Manolo González a 2.55.

Un equilibrio sottile, ma con un leggero vantaggio per i catalani, chiamati a confermare il pronostico al Carlos Tartiere.

I protagonisti più attesi: Hassan, Brekalo e Milla guidano la scena

Tra i giocatori più attesi del match, i riflettori sono puntati su Haissem Hassan, attaccante francese del Real Oviedo.

Protagonista di un buon avvio di stagione, ha totalizzato 540 minuti in 8 presenze, mettendo a referto un assist e distinguendosi per la sua abilità nel dribbling, con 19 riusciti su 38 tentativi.

Altro nome da tenere d’occhio è quello di Josip Brekalo, che finora ha avuto un impiego più limitato: 145 minuti complessivi e una media voto di 6.38. Pur non avendo ancora inciso in zona gol, la sua capacità di muoversi tra le linee può essere un’arma preziosa per rompere gli equilibri offensivi degli asturiani.

Sul fronte Espanyol, spicca Pere Milla, vero punto di riferimento dell’attacco catalano. In 6 partite ha già realizzato 3 gol in 360 minuti di gioco, dimostrando efficacia e spirito di sacrificio.

La sua solidità nei duelli (28 vinti su 46) lo rende determinante sia in fase di costruzione che di ripiegamento.

Infine, attenzione a Roberto Fernández, punta giovane ma già matura, autore di 1 gol e 2 assist in 550 minuti. La sua precisione nei passaggi chiave e la forza nei duelli fisici (33 vinti su 87) fanno di lui una minaccia costante per la difesa del Real Oviedo.