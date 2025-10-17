Venerdì 17 ottobre, alle ore 20:30, lo Stadion An der Alten Försterei di Berlino sarà teatro della sfida tesa e avvincente tra Union Berlino e Borussia Mönchengladbach, valida per la settima giornata della Bundesliga 2025/26. Con il Borussia a caccia di punti preziosi e l'Union Berlino desiderosa di mantenere la propria posizione, si prospetta una serata ricca di intensità. La partita, non ancora iniziata, vedrà due squadre pronte a dar battaglia per scalare la classifica in questo vibrante inizio di stagione.

Le probabili formazioni di Union Berlino-Borussia Mönchengladbach

Ecco come dovrebbero presentarsi le due compagini al fischio d'inizio:

Union Berlino (3-4-2-1): F. Rønnow; L. Querfeld, Diogo Leite, D. Doekhi; A. Schafer, R. Khedira, C. Trimmel, D. Köhn; Oliver Burke, Woo-Yeong Jeong; Andrej Ilic.

Borussia Mönchengladbach (4-4-2): Moritz Nicolas; Kevin Diks, Nico Elvedi, Luca Netz, Joe Scally; Y. Engelhardt, P. Sander, Jens Castrop, Rocco Reitz; Florian Neuhaus, H. Tabaković.

Quote di Union Berlino-Borussia Mönchengladbach: favoriti i padroni di casa

I bookmaker indicano l'Union Berlino come la favorita per questa sfida casalinga. William Hill quota la vittoria interna a 2.20, il pareggio a 3.30 e il successo esterno del Borussia Mönchengladbach a 3.20. Similmente, anche Bet365 propone quote favorevoli all'Union, con il segno 1 a 2.15, l'X a 3.40 e il colpo esterno degli ospiti fissato a quota 3.25.

Le statistiche dei protagonisti: dalle giocate di Jeong a quelle di Tabaković

Parlando dei giocatori da tenere d'occhio, l'Union Berlino punta molto su Jeong Woo-Yeong, con 5 presenze già accumulate in questo avvio di stagione.

Pur con soli 130 minuti giocati, Jeong ha mostrato sprazzi di talento, con 2 tiri complessivi e un tasso di successo discreto nei duelli vinti (10 su 20). Il giovane sudcoreano avrà l'opportunità di esplodere in questo contesto significativo.

Altro elemento fondamentale per l'Union è Oliver Burke, che ha già segnato 3 gol nelle prime quattro apparizioni stagionali. Con 5 tiri su 8 nello specchio della porta, il suo fiuto per il gol potrebbe rivelarsi essenziale per mettere in difficoltà la difesa del Borussia Mönchengladbach. Burke ha inoltre fornito prestazioni di qualità in termini di passaggi chiave e dribbling riusciti, confermandosi un attaccante versatile.

Sul lato opposto del campo, il Borussia si affida all'esperienza di Florian Neuhaus, centrocampista capace di confezionare 99 passaggi e 3 tiri nello specchio nelle sue 5 apparizioni con il gruppo di Monchengladbach.

La sua abilità nel gestire il gioco dovrà imporsi per mantenere il controllo del centrocampo avversario e iniziare la costruzione dell'azione offensiva.

In attacco, Haris Tabaković rappresenta un peso massimo fisico da non sottovalutare. Con 123 minuti distribuiti su 3 partite, ha già trovato la rete e si dimostra un valido terminale offensivo grazie alla sua altezza e forza fisica, dimostrando di essere una minaccia sia nel gioco aereo che nei duelli palla a terra.