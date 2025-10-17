Sabato 18 ottobre, quando le lancette segneranno le 15:30, la Volkswagen Arena sarà teatro della sfida tra VfL Wolfsburg e VfB Stoccarda. Un incontro valido per la settima giornata della Bundesliga 2025/26, un appuntamento che promette di far scintille tra due compagini alla ricerca di punti preziosi in questo inizio di stagione. La battaglia si svolgerà sotto il cielo di Wolfsburg, immaginando scenari di calcio intenso e rivelazioni tattiche intriganti.

Le probabili formazioni di Wolfsburg-Stoccarda

Entrambe le formazioni dovrebbero schierarsi con il modulo 4-2-3-1, evidenziando un approccio speculare sul campo di gioco.

Wolfsburg (4-2-3-1): Grabara; Koulierakis, Jenz, Mæhle, Fischer; Vini Souza, Majer; Amoura, Svanberg, Daghim; Pejčinović.

Stoccarda (4-2-3-1): Nübel; Chabot, Jaquez, Mittelstädt, Assignon; Andrés, Karazor; El Khannouss, Führich, Bouanani; Undav.

Citazione di Wolfsburg-Stoccarda: equilibrio in campo

La sfida si presenta equilibrata anche secondo i bookmaker . William Hill valuta la vittoria del Wolfsburg a 2.60, il pareggio a 3.50 e il successo del VfB Stuttgart a 2.50. Quote molto simili arrivano anche da Bet365, con la vittoria casalinga a 2.62, il pareggio a 3.60 e la vittoria ospite nuovamente a 2.50.

Le statistiche dei protagonisti attesi

Mattias Svanberg: Il centrocampista svedese del Wolfsburg ha avuto un inizio di stagione promettente, con già 1 gol all'attivo in 87 minuti spalmati su 3 apparizioni.

Nonostante una presenza ancora limitata, è riuscito a mantenere una valutazione media di quasi 7, riflettendo la sua capacità di incidere in entrambe le fasi del gioco. Il suo apporto sarà cruciale per spezzare le linee avversarie.

Mohammed El Amine Amoura: Attaccante algerino di 25 anni, Amoura ha dimostrato una buona vena realizzativa, segnando 2 reti e fornendo 1 assist in 386 minuti. La sua abilità nel dribbling e la disponibilità nei duelli (23 vinti su 43 complessivi) lo rendono una spina nel fianco per le difese avversarie.

Chris Führich: Per il VfB Stoccarda, Führich ha offerto stabilità a centrocampo con la sua capacità di gestire la palla e creare opportunità, come dimostrato dal suo assist nelle prime 4 partite. Con 67 passaggi completati e 4 chiavi, il suo contributo sarà decisivo per indirizzare la manovra degli ospiti.