Mainz e Bayer Leverkusen tornano protagonisti in Bundesliga il 18 ottobre, alle 15:30, alla Mewa Arena di Mainz. La sfida della settima giornata promette spettacolo: le “Aspirine” puntano a confermare il loro momento positivo anche in trasferta, mentre il Mainz proverà a sfruttare il fattore campo per conquistare punti fondamentali nella corsa salvezza. Con l’attesa che cresce, gli occhi sono tutti su Malik Tillman, chiamato a guidare l’attacco del Leverkusen in un match che si preannuncia combattuto.

Le probabili formazioni di Mainz-Leverkusen

Entrambe le squadre dovrebbero presentarsi con un 3-4-2-1, modulo speculare che promette equilibrio e intensità nella zona mediana del campo.

Mainz (3-4-2-1): Lasse Rieß; A. Hanche-Olsen, Dominik Kohr, D. Da Costa; N. Amiri, K. Sano, Arnaud Nordin, P. Mwene; Paul Nebel, Jae-Sung Lee; B. Hollerbach.

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Mark Flekken; Loïc Badé, E. Tapsoba, Arthur Augusto; Aleix García, Equi Fernández, E. Ben Seghir, A. Grimaldo; Malik Tillman, Ernest Poku; C. Kofane.

Con lo scontro diretto tra Borussia Dortmund e Bayer, il Leverkusen ha la grande opportunità di allungare la propria striscia positiva e accorciare in classifica. Il Mainz, invece, arriva in piena emergenza dopo tre sconfitte nelle ultime quattro gare e appena quattro punti conquistati, cercando riscatto davanti al proprio pubblico.

Quote di Mainz-Leverkusen: Aspirine leggermente favorite

I bookmaker vedono il Bayer Leverkusen partire con un lieve vantaggio.

William Hill quota il successo delle Aspirine a 2.40, il pareggio a 3.30 e la vittoria del Mainz a 2.80. Quote molto simili anche su Bet365, con il Leverkusen vincente a 2.45, il pari a 3.40 e il successo dei padroni di casa a 2.80.

Numeri che confermano la fiducia degli analisti nelle potenzialità del Leverkusen, capace di imporsi anche lontano dalla Mewa Arena.

Le statistiche dei giocatori chiave in campo

Paul Nebel – Giovane talento del Mainz, classe 2002, è tra le note più liete della stagione.

In quattro presenze ha già trovato la via del gol, confermando la sua capacità di incidere anche da centrocampista. Con 149 passaggi completati, di cui 6 chiave, Nebel si sta affermando come punto di riferimento nella costruzione del gioco offensivo.

Lee Jae-Sung – Esperienza e leadership per il veterano del Mainz, ancora alla ricerca della prima rete stagionale. Nonostante solo due apparizioni, il sudcoreano si è distinto per precisione e solidità in mediana, completando 54 passaggi con un buon tasso di successo.

Benedict Hollerbach – L’attaccante del Mainz ha avuto poco spazio finora, con appena 15 minuti giocati, ma resta una risorsa importante per dare freschezza e velocità al reparto offensivo.

Malik Tillman – È uno dei protagonisti annunciati del Leverkusen. In sole 3 presenze ha già messo a segno 2 gol, confermando la sua efficacia sotto porta. La sua duttilità gli consente di essere utile anche in fase di pressing e copertura.

Christian Kofane – Giovane promessa delle Aspirine, deve ancora incidere in termini di gol o assist, ma le sue statistiche nei duelli vinti e il minutaggio in crescita fanno pensare a un potenziale pronto a esplodere nelle prossime gare.