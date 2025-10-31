L'attesa è alta nella capitale tedesca dove l'Union Berlino si prepara ad accogliere il Friburgo nello scenario dello Stadion An der Alten Försterei, sabato 1 novembre alle ore 15:30, per la nona giornata di Bundesliga.

Le probabili formazioni di Union Berlino-SC Friburgo

Il tecnico dell'Union Berlino dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Rønnow tra i pali, supportato dai difensori Querfeld, Diogo Leite e Doekhi. A centrocampo, spazio a Aljoscha Kemlein, Khedira, Trimmel e Köhn, mentre il tridente offensivo potrebbe essere costituito da Oliver Burke, Ilyas Ansah e Andrej Ilic.

Per il Friburgo, il modulo prescelto dovrebbe essere il 4-2-3-1, con Noah Atubolu tra i pali, supportato dai difensori Anthony Jung, Matthias Ginter, J. Makengo e Lukas Kübler. A centrocampo, Manzambi e Eggestein potrebbero fare coppia, mentre il frontale offensivo potrebbe vedere in azione Lucas Höler, Derry Scherhant e Treu, con Junior Adamu come punta di diamante.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 9
31/10/2025 20:30
FC Augsburg
VS
Borussia Dortmund
01/11/2025 15:30
FSV Mainz 05
VS
Werder Bremen
01/11/2025 15:30
RB Leipzig
VS
VfB Stuttgart
01/11/2025 15:30
1. FC Heidenheim
VS
Eintracht Frankfurt
01/11/2025 15:30
Union Berlin
VS
SC Freiburg
01/11/2025 15:30
FC St. Pauli
VS
Borussia Mönchengladbach
01/11/2025 18:30
Bayern München
VS
Bayer Leverkusen
02/11/2025 15:30
1.FC Köln
VS
Hamburger SV
02/11/2025 17:30
VfL Wolfsburg
VS
1899 Hoffenheim

Le quote di Union Berlino-Friburgo: equilibrio in campo

Secondo i bookmaker, la partita di sabato sarà una sfida equilibrata.

William Hill quota il successo interno dell'Union Berlino a 2.50, una quota vicina a quella del pareggio a 3.20 e del successo ospite del Friburgo a 2.75. Anche Bet365 propone quote simili, con l'Union Berlino ancora a 2.50, il pareggio leggermente più imprevedibile a 3.30 e la vittoria del Friburgo a 2.75.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern München
8
8
0
0
30 / 4
26
24
W
W
W
W
W
2
RB Leipzig
8
6
1
1
16 / 9
7
19
W
W
D
W
W
3
VfB Stuttgart
8
6
0
2
13 / 7
6
18
W
W
W
W
W
4
Borussia Dortmund
8
5
2
1
14 / 6
8
17
W
L
D
W
W
5
Bayer Leverkusen
8
5
2
1
18 / 11
7
17
W
W
W
W
D
6
Eintracht Frankfurt
8
4
1
3
21 / 18
3
13
W
D
L
W
L
7
1899 Hoffenheim
8
4
1
3
15 / 13
2
13
W
W
L
D
L
8
1.FC Köln
8
3
2
3
12 / 11
1
11
L
D
W
L
L
9
Werder Bremen
8
3
2
3
12 / 16
-4
11
W
D
W
L
L
10
Union Berlin
8
3
1
4
11 / 15
-4
10
L
W
L
D
W
11
SC Freiburg
8
2
3
3
11 / 13
-2
9
L
D
D
D
W
12
VfL Wolfsburg
8
2
2
4
9 / 13
-4
8
W
L
L
L
L
13
Hamburger SV
8
2
2
4
7 / 11
-4
8
L
L
W
D
W
14
FC St. Pauli
8
2
1
5
8 / 14
-6
7
L
L
L
L
L
15
FC Augsburg
8
2
1
5
12 / 20
-8
7
L
D
W
L
L
16
FSV Mainz 05
8
1
1
6
9 / 16
-7
4
L
L
L
L
W
17
1. FC Heidenheim
8
1
1
6
7 / 16
-9
4
L
D
L
W
L
18
Borussia Mönchengladbach
8
0
3
5
6 / 18
-12
3
L
L
D
L
D

Le statistiche dei protagonisti di Union Berlino e Friburgo

Ilyas Ansah, giovane attaccante di Union Berlino, al momento, ha collezionato 8 presenze, partendo titolare in 7 occasioni e totalizzando 4 gol.

Con 90 passaggi e 4 passaggi chiave a suo nome, rappresenta un'insidia costante per le difese avversarie grazie anche al suo alto numero di dribbling riusciti (16 su 30).

Dall’altra parte, il talento di Junior Adamu continua a brillare nel Friburgo. In 6 presenze, di cui 5 da titolare, Adamu è già entrato nel tabellino con 1 gol e 1 assist. Nonostante usi i suoi 183 cm per dominare nei duelli aerei, concludendo 42 duelli vinti su 76, la sua capacità di copertura difensiva non va sottovalutata, avendo contribuito anche con 9 tackle e 5 intercetti.

Infine, tra le fila del Friburgo, l'esperto Lucas Höler potrà essere utile ai suoi specialmente nel gestire il possesso palla con 155 passaggi totali. Anche se non ha ancora segnato in stagione, Höler si rende fondamentale con la sua capacità di tirare nello specchio della porta, avendo 5 tiri su 9 tentativi diretti verso il bersaglio.
