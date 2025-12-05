Heidenheim e Friburgo si affronteranno sabato 6 dicembre alle 15:30 alla Voith-Arena, nel match valido per la tredicesima giornata della Bundesliga 2025/26. Gli ospiti partono con il favore dei pronostici, trascinati dal talento di Vincenzo Grifo e da uno stato di forma brillante. L’Heidenheim, invece, vive un momento complicato: difesa in affanno, pochi tiri creati e risultati in calo. Il Friburgo arriva con tre clean sheet consecutivi, cinque vittorie nelle ultime otto gare e una tradizione recente favorevole, con Schuster che ha vinto gli ultimi incroci diretti.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 13
05/12/2025 20:30
Mainz
VS
Borussia Mönchengladbach
06/12/2025 15:30
Wolfsburg
VS
Union Berlino
06/12/2025 15:30
Augsburg
VS
Bayer Leverkusen
06/12/2025 15:30
Stoccarda
VS
Bayern Monaco
06/12/2025 15:30
Heidenheim
VS
Friburgo
06/12/2025 15:30
Colonia
VS
St. Pauli
06/12/2025 18:30
Lipsia
VS
Eintracht Francoforte
07/12/2025 15:30
Amburgo
VS
Werder Brema
07/12/2025 17:30
Borussia Dortmund
VS
Hoffenheim

Probabili formazioni

Heidenheim: Ramaj; Keller, Mainka, Gimber; Busch, Niehues, Dorsch, Fohrenbach; Ibrahimovic, Honsak; Pieringer.

Friburgo: Atubolu; Kübler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki, Grifo; Höler.

L’Heidenheim ha ottenuto solo la terza vittoria stagionale contro l’Union, grazie a due gol al 90’ e 95’.

La squadra concede molto: 10 reti subite nelle ultime tre gare e un’unica porta inviolata in stagione. È ultima per tiri, tocchi in area e tra le peggiori per xG, senza vittorie in 11 delle ultime 12 gare interne. Il Friburgo, invece, è in forma: 5 successi nelle ultime 8 partite, tre clean sheet di fila e un 4-0 al Mainz. Schuster ha battuto l’Heidenheim negli ultimi due incroci.

Quote di Heidenheim-Friburgo: ospiti favoriti

I bookmaker, tra cui William Hill e Bet365, danno il Friburgo come favorito per la vittoria: entrambe le agenzie quotano il successo della squadra ospite a 1.91. La vittoria casalinga dell’Heidenheim è quotata a 3.80 su William Hill e 3.90 su Bet365. Il pareggio viene valutato rispettivamente a 3.40 e 3.60.

Quote che riflettono una certa fiducia nelle chances del Friburgo di portare a casa i tre punti.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern Monaco
12
11
1
0
44 / 9
35
34
W
W
D
W
W
2
Lipsia
12
8
2
2
22 / 13
9
26
D
W
L
W
W
3
Borussia Dortmund
12
7
4
1
21 / 11
10
25
W
D
D
W
W
4
Bayer Leverkusen
12
7
2
3
28 / 17
11
23
L
W
W
L
W
5
Hoffenheim
12
7
2
3
25 / 17
8
23
W
D
W
W
W
6
Stoccarda
12
7
1
4
21 / 17
4
22
L
D
W
L
W
7
Eintracht Francoforte
12
6
3
3
28 / 23
5
21
D
W
W
D
W
8
Friburgo
12
4
4
4
19 / 20
-1
16
W
L
W
D
L
9
Werder Brema
12
4
4
4
16 / 21
-5
16
D
L
W
D
W
10
Colonia
12
4
3
5
21 / 20
1
15
D
L
L
W
L
11
Union Berlino
12
4
3
5
15 / 19
-4
15
L
W
D
D
L
12
Borussia Mönchengladbach
12
3
4
5
16 / 19
-3
13
D
W
W
W
L
13
Amburgo
12
3
3
6
11 / 18
-7
12
W
L
D
L
L
14
Augsburg
12
3
1
8
15 / 27
-12
10
L
W
L
L
L
15
Wolfsburg
12
2
3
7
14 / 22
-8
9
D
L
L
L
W
16
Heidenheim
12
2
2
8
10 / 27
-17
8
W
L
L
D
L
17
St. Pauli
12
2
1
9
10 / 24
-14
7
L
L
L
L
L
18
Mainz
12
1
3
8
11 / 23
-12
6
L
D
L
D
L

Le statistiche dei giocatori chiave

Mathias Honsak, anch’egli in forza all'Heidenheim, ha finora collezionato 9 apparizioni, 6 delle quali da titolare.

Sebbene non abbia ancora trovato la via del gol, è un importante punto di riferimento nel gioco aereo, avendo vinto 28 duelli su 58 affrontati finora.

Sul fronte del Friburgo, il giocatore più in vista è Vincenzo Grifo. L'italiano ha segnato 4 gol in 12 presenze in questa stagione di Bundesliga, fornendo anche un assist. È un centrocampista creativo che ha già dimostrato di poter cambiare le sorti del match con i suoi 21 passaggi chiave.

Infine, Lucas Höler, pur non avendo segnato finora, è un altro elemento fondamentale per il Friburgo. Con 790 minuti giocati in 11 partite, il suo impegno nelle fasi di costruzione del gioco si riflette nei suoi 232 passaggi completati e nella sua costante partecipazione ai duelli, con 58 vinti su 113 totali.
