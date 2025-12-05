Heidenheim e Friburgo si affronteranno sabato 6 dicembre alle 15:30 alla Voith-Arena, nel match valido per la tredicesima giornata della Bundesliga 2025/26. Gli ospiti partono con il favore dei pronostici, trascinati dal talento di Vincenzo Grifo e da uno stato di forma brillante. L’Heidenheim, invece, vive un momento complicato: difesa in affanno, pochi tiri creati e risultati in calo. Il Friburgo arriva con tre clean sheet consecutivi, cinque vittorie nelle ultime otto gare e una tradizione recente favorevole, con Schuster che ha vinto gli ultimi incroci diretti.

Probabili formazioni

Heidenheim: Ramaj; Keller, Mainka, Gimber; Busch, Niehues, Dorsch, Fohrenbach; Ibrahimovic, Honsak; Pieringer.

Friburgo: Atubolu; Kübler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki, Grifo; Höler.

L’Heidenheim ha ottenuto solo la terza vittoria stagionale contro l’Union, grazie a due gol al 90’ e 95’.

La squadra concede molto: 10 reti subite nelle ultime tre gare e un’unica porta inviolata in stagione. È ultima per tiri, tocchi in area e tra le peggiori per xG, senza vittorie in 11 delle ultime 12 gare interne. Il Friburgo, invece, è in forma: 5 successi nelle ultime 8 partite, tre clean sheet di fila e un 4-0 al Mainz. Schuster ha battuto l’Heidenheim negli ultimi due incroci.

Quote di Heidenheim-Friburgo: ospiti favoriti

I bookmaker, tra cui William Hill e Bet365, danno il Friburgo come favorito per la vittoria: entrambe le agenzie quotano il successo della squadra ospite a 1.91. La vittoria casalinga dell’Heidenheim è quotata a 3.80 su William Hill e 3.90 su Bet365. Il pareggio viene valutato rispettivamente a 3.40 e 3.60.

Quote che riflettono una certa fiducia nelle chances del Friburgo di portare a casa i tre punti.

Le statistiche dei giocatori chiave

Mathias Honsak, anch’egli in forza all'Heidenheim, ha finora collezionato 9 apparizioni, 6 delle quali da titolare.

Sebbene non abbia ancora trovato la via del gol, è un importante punto di riferimento nel gioco aereo, avendo vinto 28 duelli su 58 affrontati finora.

Sul fronte del Friburgo, il giocatore più in vista è Vincenzo Grifo. L'italiano ha segnato 4 gol in 12 presenze in questa stagione di Bundesliga, fornendo anche un assist. È un centrocampista creativo che ha già dimostrato di poter cambiare le sorti del match con i suoi 21 passaggi chiave.

Infine, Lucas Höler, pur non avendo segnato finora, è un altro elemento fondamentale per il Friburgo. Con 790 minuti giocati in 11 partite, il suo impegno nelle fasi di costruzione del gioco si riflette nei suoi 232 passaggi completati e nella sua costante partecipazione ai duelli, con 58 vinti su 113 totali.