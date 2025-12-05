Domenica 7 dicembre, alle 15:30, il Volksparkstadion di Amburgo sarà il palcoscenico del confronto tra l'Amburgo e il Werder Brema, valido per la tredicesima giornata della Bundesliga 2025/26.

Quote di Amburgo-Werder Brema: Amburgo leggermente favorito

Le previsioni dei bookmaker vedono l'Amburgo leggermente favorito sulla squadra ospite.

L’offerta di William Hill quota la vittoria interna a 2.25, un pareggio a 3.40 e il successo esterno del Werder Brema a 2.90. Quote simili anche da Bet365, che propone l'Amburgo vincente a 2.25, il pareggio a 3.50 e gli ospiti a 3.00. La partita si presenta dunque aperta a diversi esiti, con l'equilibrio che potrebbe spezzarsi grazie alle giocate individuali.

Le statistiche chiave dei protagonisti in campo

Jean-Luc Dompé, attaccante dell'Amburgo, si è messo in luce in questa stagione con prestazioni efficaci.

Con 10 presenze finora, ha messo a segno 2 reti in 731 minuti di gioco e ha mantenuto una valutazione media di 7.22. Le sue abilità nel dribbling, con 13 riusciti su 22 tentativi, lo rendono una minaccia costante per le difese avversarie.

Ransford-Yeboah Königsdörffer, anch'egli dell'Amburgo, ha avuto un rendimento in calo rispetto alle aspettative. In 12 apparizioni, ha trovato la rete una sola volta, pur mostrando un buon numero di tiri totali (23). La sua disposizione a combattere nei duelli, con 31 vinti su 73, sarà cruciale nel confronto a centrocampo.

Sul versante Werder Brema, Jens Stage emerge come una figura determinante. Il centrocampista danese ha giocato tutte le 10 partite come titolare, segnando 4 gol e fornendo un assist.

La sua presenza fisica nei duelli, con 50 vinti su 86, ne fa un punto fermo della mediana.

Un altro giocatore da seguire è Senne Lynen, centrocampista del Werder Brema, caratterizzato da solidi interventi difensivi, accumulando 20 tackle e 19 intercetti in 11 apparizioni. Nonostante non abbia ancora segnato, il suo apporto nelle retrovie è essenziale per mantenere l'equilibrio della squadra.
